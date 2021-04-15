撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-15 07:00

若然愛寵離世後回家，你會相信眼前的一切嗎？ 台灣有狗主在社交平台表示，年初家中14歲約瑟爹利「健寶」突然患上腎衰竭，指數全部超標，狗狗病情急速惡化，最終短短一星期就離世，媽媽很是傷心，無法接受事實。愛犬離開三星期後，爸媽竟然不約而同感覺到健寶回家，還上床睡覺！

年老的健寶樣子仍然十分精靈。（受訪者提供）

狗主Jessie接受《香港01》訪問時表示，健寶性格聰明，非常愛吃，只要有玩具和食物，很快就能輕易學懂指令，深受主人喜愛。媽媽憶述，當初是看到有位寵物美容師，在網上貼文指家中的約瑟爹利生了四隻小狗，於是就去她家裡領養：「牠一個月大時，我就帶牠回家，健寶看起來很強壯，屁股大大的，很是可愛。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀老邁的健寶始終離不開老狗的命運，四個月前牠身體開始出現問題，時常半夜上廁所，後來牠食慾不振，確診腎衰竭，媽媽要幫牠灌食灌水。惟最終健寶不敵病魔，悄然離世。媽媽悲慟不已，終日懷緬與愛犬的回憶，更每天不辭勞苦帶着牠的骨灰上落樓，不容牠離開自己半步。

原來健寶一直深知媽媽的痛苦，在當了天使三星期後，決定無聲無息地回家，更與媽媽擠床睡覺！

▾▾▾點擊圖片放大看，健寶到了彩虹橋後三星期，回家探望主人的種種事件！▾▾▾

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▾▾▾點擊圖片放大看，早前健寶離世，火化後媽媽每天帶着骨灰上落樓，原來背後藏着一個心酸原因！▾▾▾

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▾▾▾點擊圖片放大看，早前兩歲半的姪女一見到Jessie就不停叫健寶的英文名「Jumbo」，媽媽非常錯愕，指姪女一年來都沒看過狗狗。事件令她不禁聯想起早上出門前，對著愛犬骨灰說的話！▾▾▾

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Jessie表示，健寶是她心目中最棒的狗狗，是她最心愛的兒子，亦是自己一直以來的歡樂泉源，「我很感謝牠的安慰與守護，我會永遠想念牠」。

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中七歲松鼠狗「拉拉」一直身體健康，早前突然確診心臟病，其後更發現子宮蓄膿，要即刻開刀。誰料拉拉在手術麻醉時，突然失去呼吸，搶救無效離世。媽媽無法接受，終日以淚洗面，在拉拉離世後三天，媽媽竟然在家中聞到拉拉的尿味.....▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，拉拉做天使三天後，如何回家道別？▾▾▾

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點擊連結看全文：松鼠狗做子宮蓄膿手術麻醉時離世 做天使三天後牠竟回家上廁所？

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前家中13歲臘腸狗「寶寶」器官老化突然離世，爸爸竟然擅自將遺體放到河流，之後才告知女兒，因她不是與家人同住，所以無法第一時間阻止事件發生。主人感到憤怒難過，從台中搭車回鄉，沿著溪流走46km，希望打撈愛犬遺體，結果令人心酸。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟姐姐最後能否成功打撈寶寶遺體？▾▾▾

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點擊連結看全文：13歲臘腸狗遺體被爸擅自放河流 姐姐淚崩走46km打撈 結果超心酸