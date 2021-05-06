狗狗冷知識｜壞習慣被糾正前有一個爆發期？學會兩個關鍵輕鬆解決

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-05-06 08:02

平時總會說糾正狗狗的壞習慣。但其實我更喜歡的表述是消滅狗狗壞習慣，但為了不嚇到主人，還是用了糾正、解決等比較容易接受的詞。為什麼要叫消滅狗狗的壞習慣呢？因為即使在訓犬師暫時糾正狗狗的壞習慣後，主人還是會在無意間獎勵狗狗的壞習慣，從而十分疑惑：為什麼狗狗不久後就打回原形了？

其實主要是主人的行為，在有意無意的加強狗狗的壞習慣。

主人需要認清楚，對狗來說這些都是獎勵食物和水都是獎勵，這個就不用解釋了。具有吸引力的玩具，能讓狗狗看到的一刻馬上興奮雀躍起來，所以玩具理所當然是給狗狗的獎勵。

▼五種親近行為是獎勵（點擊下圖看清！👇👇👇）

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親近行為也是獎勵，雖然狗狗不喜歡被陌生人擁抱撫摸，但是非常喜歡主人做這種事情。當你溫柔的撫摸、擁抱狗狗的時候，牠能感覺到這是你給予牠的行動上的獎勵。和牠對視，給予牠眼神交流，也是一種獎勵。在狗狗眼裡，主人是最大的資源，主人的一個動作都可能變成獎勵，所以有時更建議冷處理，完全忽略狗狗。

以狗狗對著主人不停吠叫為例子。很搞笑是吧，明明是狗狗的主人，卻被牠當成外人一樣吠。首先，狗狗的這種吠叫一般要求主人，一般是不像是低吼，而且正常的吠叫聲音。這時有些主人會大喊大叫，大罵狗狗讓他停止。但大喊大叫是解決不了問題，因為對於狗狗來說，你的大喊大叫反而就像是在一起起哄配合牠，對牠是種鼓勵。有些狗狗只是想讓主人理睬自己，這時就算主人轉過頭叫狗狗走開也是一種獎勵，因為主人已經關注自己了。

▼狗狗壞習慣在消失之前，一段時間內會變得更糟？（按圖看清👇👇👇）

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這裡要講一下之前接觸過的一個狗主人，她當時在家養了一隻哈士奇，這隻二哈據我了解有很多壞習慣。但最讓主人受不了的，就是狗狗會用吠叫討要食物，一旦主人不給會叫得愈來愈兇。因為二哈覺得這招有用，所以用了一次又一次，如果主人不給就叫得更大聲更兇，反正最後肯定能吃到東西。主人的每一次妥協，都是對狗狗的獎勵，所以當時也跟她解釋了，如果她一直屈服於二哈的吠叫，訓犬師也沒辦法。

狗狗總會趴在飯桌旁邊討食，因為牠們是機會主義者，牠們會做對有用的事情，一步步試探，一步步逼近拿到好處。這就是為什麼一旦狗狗從飯桌上吃到一口食物，每次你吃東西的時候，牠們都會在飯桌旁邊討吃的。牠知道在飯桌邊討食是有效的，可能還會再次奏效，就會不斷嘗試。許多狗的得寸進尺，是主人無意中強化的。

所以在狗狗壞習慣一直持續，主人最好想想，是不是在其他地方獎勵狗狗。只有這樣，才能完全糾正狗狗的壞習慣，不然訓犬師都幫不了你。

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