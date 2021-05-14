狗狗冷知識｜幫狗狗擦腳牠一直反抗？　狗狗腳爪三大隱藏秘密

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-05-14 08:02

之前有主人私訊我，表示自己的金毛很討厭擦腳，出門回來擦腳都非常不開心，有時還要低吼警告，該怎麼訓練解決。我當時給了個建議，買那種長條的肉棒，拿著給狗狗咬，然後一邊擦腳。這隻貪吃的狗狗，每次擦腳的時候都忙著吃肉，欣然接受了討厭的擦腳行為。

這隻金毛絕不是特例，很多狗狗都很討厭擦腳和剪指甲，往大的說，其實牠們討厭別人碰牠的爪子。狗狗可以隨意舔我們的腳，卻不讓我們碰牠的爪子，這不是雙標狗嗎？等等，先別生氣，來看看狗狗為什麼會把爪子看得那麼重要，還不讓主人摸。

▼狗狗為什麼把爪子看得那麼重要，還不讓主人摸？（按圖👇👇👇）

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有些狗狗比較蠢萌，能讓主人擺弄爪子；有些狗狗比較貪吃，一些零食就給碰爪子；但有些狗狗就是不能容忍，一直掙扎甚至低吼。所以在狗狗小時候，主人可以嘗試輕輕摸摸牠的爪子，讓牠習慣起來。你摸家裡狗狗的爪子時，牠願意配合嗎？

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