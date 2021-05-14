狗狗冷知識｜幫狗狗擦腳牠一直反抗？　狗狗腳爪三大隱藏秘密

寵物
撰文：
最後更新日期：

之前有主人私訊我，表示自己的金毛很討厭擦腳，出門回來擦腳都非常不開心，有時還要低吼警告，該怎麼訓練解決。我當時給了個建議，買那種長條的肉棒，拿著給狗狗咬，然後一邊擦腳。這隻貪吃的狗狗，每次擦腳的時候都忙著吃肉，欣然接受了討厭的擦腳行為。

這隻金毛絕不是特例，很多狗狗都很討厭擦腳和剪指甲，往大的說，其實牠們討厭別人碰牠的爪子。狗狗可以隨意舔我們的腳，卻不讓我們碰牠的爪子，這不是雙標狗嗎？等等，先別生氣，來看看狗狗為什麼會把爪子看得那麼重要，還不讓主人摸。

▼狗狗為什麼把爪子看得那麼重要，還不讓主人摸？（按圖👇👇👇）

+18
+18
+18

有些狗狗比較蠢萌，能讓主人擺弄爪子；有些狗狗比較貪吃，一些零食就給碰爪子；但有些狗狗就是不能容忍，一直掙扎甚至低吼。所以在狗狗小時候，主人可以嘗試輕輕摸摸牠的爪子，讓牠習慣起來。你摸家裡狗狗的爪子時，牠願意配合嗎？

相關文章：最為食狗狗品種TOP10 　哥基/柴犬/雪橇排第幾？冠軍竟是牠👇👇👇

+15
+15
+15

相關文章：拆解狗狗5種睡姿含義　這樣睡原來代表毛孩很緊張？（按圖預覽👇👇👇）

+11
+11
+11
狗狗冷知識｜壞習慣被糾正前有一個爆發期？學會兩個關鍵輕鬆解決
阿嬤隨手幫兩狗剃毛變身「光滑糯米腸」　飼主直呼被耽誤的美容師
狗狗考救助犬5年不合格10次　爸出手助牠克服障礙　第11次終成功
狗狗冷知識｜牠太熱情又撲又舔？4個訓練方法糾正撲人壞習慣
主人淚別狗狗那天　抬頭見牠發的最後訊息　25朵狗狗雲惹哭所有人
台灣修例棄貓狗可判監兩年　香港棄養罰幾多？全球10地區罰則一覽
寵物健康｜大狗易有胃扭轉發病快且致命　飯後7個異常狀況即送院

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。