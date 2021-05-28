日寺廟地板鋪水泥出現「貓咪拓印」　兇手被抓後還露出無辜表情

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-28 08:02

水泥地意外出現可愛印記！日本栃木縣一間長樂寺的住持經常收留附近的浪貓，這天住持所住的房舍玄關要重鋪水泥，沒想到工程進行到一半，地板卻出現「貓咪拓印」，兇手被抓到之後還露出無辜表情，讓住持忍不住發文笑說，「事態嚴重啦！」

長樂寺的住持非常喜歡貓咪，因緣際會下收留不少浪浪，也經常在網路上分享他和貓咪的日常互動，吸引不少粉絲追蹤。這天住持所住的房舍要鋪水泥，工程進行到一半時，突然一隻虎斑貓大剌剌走過，在未乾的水泥上留下腳印，被抓到時露出一臉無辜的神情，彷彿在說，「人家不是故意的，不是我啦」。

▼按圖看清虎斑貓「犯案」過程及其無辜神情！👇👇👇

影片分享出來之後吸引156萬的觀看，許多網友看完紛紛留言笑說，「好可愛的拓印」、「這樣大家都知道住持房舍有養貓了」、「這是貓咪留下來的作品」、「這個作品很可以」、「保持現場！這是一隻現行貓貓」、「現行犯的表情太可愛惹～」。

▼按圖看清住持與一眾貓咪生活點滴！👇👇👇

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。▼▼

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