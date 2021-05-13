伯恩山犬｜媽拖4巨獸等升降機　以為嚇走所有人　鄰居一句話超暖

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-13 09:00

不少狗主為了減少狗狗跟鄰居的磨擦，每當輪候升降機時都會特別禮讓。 這位台灣狗主也不例外，她家中飼養了四隻伯恩山犬，牠們體型巨大十足巨獸，所以她每次帶狗上落樓都怕遇到鄰居，擔心嚇跑對方。日前，她等候升降機時，遇到一位母親帶著兩個孩子，她原本打算等下一部，結果對方說了一句令她超意外的話。

四隻伯恩山犬彷如巨獸。（facebook專頁：伯恩山聯萌 - Bernese Lovers）

「每次搭電梯都很怕遇到別人，因為不知道對方會不會在門打開的剎那嚇得魂飛魄散。」台灣狗主家中養了四隻伯恩山犬，分別是「Alpha」、「Beta」、「浩克」和「Gama」，由於牠們的體型巨大，所以每次出門她都格外留神。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，她帶狗狗外出回家，等候升降機時遇到一位母親帶著兩個孩子。升降機門一開，母親馬上有反應：「哇！是狗狗。」她微笑跟升降機內的母子打招呼，並跟他們說：「我們可以等下一班電梯。」結果孩子的媽媽下秒說了一句令她超震驚的話。

▾▾▾到底這位母親說了什麼呢？點撃圖片放大：看故事後續▾▾▾

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「很開心還能遇到這樣友善的鄰居！自從四寶漸漸的長大後，我們再也沒有跟誰誰搭過電梯...（一人四犬基本上已經佔滿電梯空間了）」雖然她拒絕了這位母親的好意，決定等下一班升降機，不過這件事卻讓她心情過得超好。

媽把這個暖心的經歷分享到facebook專頁及群組，結果不少網民都留言說，想跟牠們擠進同部升降機，「我好想跟你們一起搭電梯喔。」、「我也想被牠們擠，一定很溫暖，尤其給好客浩克撲過來！」、「這組合出門氣勢真的很驚人！」、「拜託來擠我」、「來吧！我也要被狗塞滿！還能一直吸狗，太夢幻的場景！」、「我住單數樓層，如見到汪搭雙數電梯，我就跟進去，之後再行樓梯一層返家。」

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

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【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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