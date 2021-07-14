狼人綜合症｜網民誤以為新品種長毛狗　媽揭真實身份　人人都不信

擁有如此茂盛的毛髮，實在令人羨慕啊！

加拿大魁北克的網民家養了隻特殊寵物，牠叫 「Atchoum 」，擁有不羈、狂野的長相，還有非常茂盛的毛髮。令不少人誤認為牠是新品種長毛狗，當飼主道出牠真實身份時，所有人都感到驚訝！



這是剛睡醒的我。（Instagram＠atchoumthecat）

這隻小毛孩叫作 「Atchoum」，牠小時候跟其他毛孩子沒什麼兩樣。還被當作禮物送給一位獸醫，正因如此，牠在獸醫診所遇到現在的主人「Nathalie」。Nathalie在獸醫院擔任寵物美容師，當時她對Atchoum一見鐘情，因此收養了牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她收養Atchoum沒多久，就發現牠的長相跟正常的毛孩不一樣，牠的毛髮長得又長、又快。經過醫生診斷後，發現牠患有一種非常罕見的先天性疾病——狼人綜合症（又稱：先天性遺傳多毛症）。牠體內的賀爾蒙會讓牠毛髮旺盛，爪子也變得異常，牙齒亦會變得很小，但這絲毫不妨礙牠吃好喝好。由於Atchoum的外貌非常奇怪，媽媽好幾次帶牠外出都被路人誤會是新品種長毛狗，不過牠的真實身份其實是......

▼▼▼點擊圖片放大看，這隻似新品種的狗，真實身份到底是什麼？▼▼▼



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Nathalie將Atchoum的日常拍下來分享網絡上，特殊的長相令牠意外在網路爆紅，牠的Instagram現在已吸引超過48萬粉絲追蹤。就連著名清談節目《The Ellen DeGeneres Show》的主持人Ellen，也曾邀請牠上節目，還允許牠跟自己的愛貓一起閒逛。

許多網民看到牠飄逸的毛髮都留言笑說，「好像鰲拜哦」、「我剛睡醒的時候就像牠這樣」、「放誕不羈的亞子」、「超級萌的」。

▾▾同場加映：俄羅斯有位男子收養了一隻名叫「Woody」的寵物，他時常會為Woody戴上狗繩，然後一起外出散步。網民看到牠散步的照片，一度誤以為Woody是隻狗狗，不過只要仔細看就會覺得越來越不對勁！牠是真實身分原來是某種野獸！▾▾



▾▾點撃圖片放大：揭開「小狗」Woody的真實身分▾▾

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俄羅斯人因被指民風彪悍，素來也有「戰鬥民族」之稱，沒想到原來連他們的寵物也非同凡響。一名俄羅斯女網民經常在網上分享其愛寵的生活點滴，有網民起初以為那是一頭黑色小狗，但逐漸才發覺真相似乎並非如此，這隻「小狗」原來是野獸！

▾▾▾點撃圖片看到底Umora有何魅力？牠的真正身分又是甚麼？▾▾▾



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俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。

▾▾▾Akela的體型越來越龐大，點撃圖片看逐漸揭開牠的身世之謎！▾▾▾



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【養狼】不忍心小狼失雙親 戰鬥民族收養3年後變成另一模樣

俄羅斯這個戰鬥民族的人，總喜歡養一些令人驚訝的寵物。Ivan父女，便收養了一隻孤兒狼B。經過多年來的照顧，如今狼B已成長，變成一隻很親近人，很愛撒嬌討抱的猛獸。

▾▾▾點擊圖片放大，看這隻孤兒狼B的成長歷程▾▾▾



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流浪狗到農場求包養 暗藏野獸血統險被安樂死 農夫出手逆轉厄運

農夫Nikolay Vasilievich Terletsky一直在白俄羅斯的Borisovsky地區經營農場及魚塘，生活簡單而平凡，直至他遇上那頭「小棕狗」。早前某天，Terletsky聽到農場某個角落傳來窸窸窣窣的聲音，於是便沿著聲音查看，最後竟發現了一頭孤獨且瘦弱的「小棕狗」。

▾▾▾點撃圖片揭曉「小棕狗」的真實野獸身分！為何牠會險被安樂死？▾▾▾



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