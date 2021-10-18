貓貓冷知識｜大聲責備有錯　有求必應都唔得　8大行為令主子討厭

對於養貓的人來說比較苦惱的一件事情，就是你越想和貓咪親近，貓咪卻躲你越遠，不管你用盡各種辦法，就是得不到喵星人的親睞。那麼到底哪裡犯了錯呢？為什麼會讓貓咪看到你就跑呢？



其實貓咪本身就是比較敏感膽小的，如果要與貓咪親近就要有耐心努力去了解他們，配合他們的習慣，才能和他們相處好哦！台灣動物行為治療師戴更基醫師也說過，當貓咪真正厭惡一件人事物時，最短三個月，最長一輩子。如果不想成為一個被貓炒魷魚的主人，硬碰硬、急就章都是絕對行不通的！

歸納8個日常行為中和貓咪相處時的錯誤行為，好好讀不要犯（點圖放大閱讀）👇👇👇

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1. 愛貓躲起來了，卻硬抓牠出來

當愛貓躲起來的時候，你是否曾經強拉牠出來，抱牠或跟牠玩，完全沒有顧慮到牠的心情？貓咪躲起來的時候，可能是因為害怕或想獨自靜一靜。絕對不能在客人面前硬把牠抓出來。當貓咪因害怕躲起來的時候，請耐心等牠卸下心防再跟牠玩，就讓牠獨處吧！還有，如果能事先為愛貓準備安全的避難場所，例如大小剛好的紙箱、貓窩，當牠感到害怕或討厭的人事物出現時，就可以從容地躲起來。

2. 愛貓逃走你卻追著牠跑

貓看到討厭的人或害怕的人而逃走時，如果因為好玩而追著牠跑，此刻牠的內心會更加恐慌。如此一來，牠會更討厭這個人。可是，如果要帶牠去看病，特別是需要急診時，就算牠不願意，也一定要抓牠去醫院。為了帶愛貓看病，硬是把牠抓起來關進貓籃裡時，貓咪可能因此視主人為可怕的人。你應該平常就讓牠習慣待在貓籃裡，再給牠喜歡的玩具，這樣牠就不會害怕了。

3. 突如其來的動作或大聲響嚇到牠了

膽小貓對於大聲響或突然的動作最敏感。譬如你突然站起來或打噴嚏嚇到牠，牠就會在無形中產生警戒心。尤其男人的動作都很粗魯，嗓門也大，常會嚇到貓咪。動作儘量輕柔，不要嚇到愛貓。還有，當愛貓因聲音或動作被嚇到時，就讓牠放心地逃跑，並躲起來。曾經不小心嚇過貓的人，不妨跟牠喜歡的人一起餵牠吃東西，產生正面連結，慢慢地讓牠知道，你不是那麼可怕的人。

4. 愛貓對你留有痛苦的回憶

當你不小心踩到愛貓尾巴，讓牠覺得痛的時候，剛開始會對你有所警戒，但時間久了，牠應該會原諒你。你應該提防的是調皮搗蛋的小孩，這樣的小孩可能會作弄貓咪，讓牠留下痛苦回憶。還有餵愛貓吃藥時，就算牠討厭也必須做，可能也會讓牠留下痛苦回憶。至於體罰就更不用說了。

因為幫貓治病或餵藥，讓牠有了痛苦回憶時，只要事後溫柔對待牠，貓咪就會忘記這件事。無法預測貓咪心理的小孩子才最棘手，如果有小孩子在場，就為牠準備安全避難所。小孩子跟貓咪玩耍時，一定要在一旁監督，適時勸阻和教導孩子正確對待貓咪的觀念。

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5. 不顧愛貓感受硬要抱牠

當愛貓走過來要你抱牠時，你不理牠；牠想一個人獨處時，你卻硬抓牠出來，逼牠跟你玩……這些行為都會讓貓咪很不舒服。牠希望你抱牠，你卻不理牠，牠的心當然會受到傷害。可是當牠不想被抱時，你卻硬要抱牠，此時牠的壓力可是比前者大！如果你發現自己每次抱牠時，牠就出現緊張提防的態度，那你該自我反省了。

貓是可以獨居的動物，相當重視自我。牠想被抱的時候才抱牠，不想被抱時就讓牠獨處，這才是最理想的相處模式。請仔細觀察愛貓的態度，解讀牠的想法，儘量配合牠。

6. 曾經嚴厲責備愛貓

如果你平常很疼愛貓，總是溫柔對待的話，就算罵牠，牠也不會被你嚇到。可是，如果是超級膽小的貓咪，只要你大聲責備牠，從此牠會認定你就是可怕的主人。

想阻止愛貓惡作劇的話，為了不讓愛貓討厭主人，你最好裝作沒看到牠在耍壞。當愛貓惡作劇的瞬間，不要讓牠看見，從牠背後噴水，或是把牠趕到牠不想待的地方，牠自然就會心情平靜，不會再吵鬧。

7. 你們的相處時間短

貓會對常與牠接觸的人產生好感，如果你將照顧愛貓的工作委託其他家人，很少跟愛貓相處的話，牠當然不會跟你親近。至於愛貓會把你當成危險人物或空氣，就要視其性格而定。

當愛貓對你有所警戒，不想與你親近時，若想改善關係，就從餵牠吃飯開始。重點就是要讓牠習慣有你這號人物的存在。

8. 每次都有求必應

當貓咬主人，要主人給牠飯吃，主人馬上餵牠吃飯的話，牠就會記住只要咬主人，就能有求必應。如果你一直對愛貓有求必應，哪一天沒有順應牠的要求，牠可能會攻擊你。

你一定要讓愛貓知道，用咬人方式來要求，是無效的行為。首先，當牠希望你抱牠時，故意發出聲音，假裝在做事情不理牠。不要對牠有求必應，用餐時間應該由主人決定，不是愛貓決定，你要擺出主人應有的態度。

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