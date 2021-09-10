唐貓｜老公飲醉酒答應老婆再添孩子　睡醒發現「搞出貓命」超慌張

「酒後亂性」，這句說話不無道理。

台灣網民鄭小姐早前在社交平台表示，老公一直反對她養貓。日前她藉老公飲醉酒，把貓咪的領養文遞給他看，他居然衝口而出說要飼養，鄭小姐再三確認，他都沒有改口。隔天老公酒醒後，才發現「搞出貓命」……



鄭小姐的老公一覺睡醒，發現家中多了一隻貓咪！（受訪者提供）

網民鄭小姐接受《香港01》訪問時表示，她想養貓多年，但老公認為養寵物既花時間又花金錢，一直不允許。前幾天她在網上看到貓咪的領養資訊，順道給酒醉的老公看一下，沒想到他居然說「養吧！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

鄭小姐感到非常錯愕，不停反覆詢問，「確定嗎？你有沒有問題？吃錯藥了？」惟老公依然斬釘截鐵地說可以飼養！結果隔天他酒醒後， 看到眼前的小貓，完全嚇呆，直指「下次不要在我喝醉時給我看東西！」

▾▾▾點擊圖片放大看，一晚過後，為何家中會突然出現一隻小貓？▾▾▾

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網民看到此有趣故事後，紛紛笑指「我只看到重點，要在老公喝醉時討想要的東西，成功率99%」、「沒多久後，你會發現你帶了個小三回家」、「下一篇......貓跟老公一直黏在一起......我是不是要離開了」、「可惜我老公不喝酒」、「下次趁他喝醉問可不可以買LV」、「其實你老公很早就想養了，借酒裝瘋」、「請問你老公喝的是什麼酒，我等等來去扛一箱」。

▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟貓咪們得到媽媽的讚賞後，送上什麼恐怖活體回禮？（慎入！）▾▾▾



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▼▼同場加映：外國有網友在社交網站的貓咪群組上，分享了一件自家貓咪的有趣事情。事源她近來總能在自己的袋中翻找到「奇怪東西」，一開始她以為是貓咪貪玩而不以為意。怎料一天，她突然意識貓咪可能是怕她不懂狩獵會肚子餓，於是特意為她準備這份貼心禮物！▼▼



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