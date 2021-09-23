雪橇犬河邊玩水突然倒在岸邊　路人超擔心　爸下秒尷尬解釋

喜歡出門玩是許多毛小孩的天性，有時在外面玩得太高興，賴著不走也是常有的事。最近一位日本網友，就分享他家雪橇犬在外頭太舒服，一點都不想回家的照片。



根據日本媒體《Hint-Pot》報導，日本Twitter網友「HuskyNoix」最近分享，表示他最近帶著一歲的雪橇犬「Noa」到河邊玩，一開始Noa還小心前進，似乎對河川上不太熟悉。不過好奇心十足的他，很快就玩開了。

為何Noa躺河邊叫極唔醒？按下圖看清👇👇👇

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玩累的了Noa，就回到岸邊趴著休息。HuskyNoix本來以為他還會繼續下水，沒想到Noa就這麼在河邊睡著，連要回去了都還沒醒來。看著這畫面，不禁讓HuskyNoix苦笑表示就像「被打上岸的雪橇犬」一樣。

網友們也紛紛回應「走到倒下的感覺」、「太可愛了吧」、「好想撿回家喔」、「完全就是被打上岸，太舒服了吧」、「居然在那種地方睡著」、「好像美人魚」、「好可愛的美汪魚」、「遇難漂流到無人島的樣子」、「又涼又舒服」、「一副玩累了的表情」、「根本像影劇裡被打上岸的樣子」、「能拿下電影大獎的演技」、「簡直是漂流犬」。

▼▼同場加映：近日台灣有一名網民在社交網站上分享，雪橇犬「哈哈」在半年前跟附近的小黃狗結怨，現在每次散步的時候，只要遇到小黃，牠就會一路憤怒地對著哈哈狂吠，直到他們離開。到底半年前的那天，兩隻狗狗發生了什麼事情，又會令小黃如此深仇大恨呢？▼▼



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