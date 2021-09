橘貓｜不許孩子吃飯被鄰居投訴虐兒　社工登門見兒子真身超尷尬

有時貓奴與主子間的瘋言瘋語,真的會引起不少誤會。

貓奴Kayleigh,近日在交平台上,分享一段令她哭笑不得的經歷。她指早前突然有社福機構社工到訪,並指收到有人投訴,她在虐待一名叫George的孩子!但事實上,或許把George稱作是她孩子沒錯,但George不是人呀!



這宗誤會虐兒事件,被Kayleigh稱是她這生遇到最好笑的事情!(TikTok@hamblin1987backup)

英國貓奴Kayleigh,最近在社交平台TikTok上,分享了這件令她覺得是「此生遇過最爆笑的事」!原來,早前有社福機構的社工前來,指接到投訴她在虐待一名叫「George」的孩子。

社工指不能透露是誰作出投訴,但據舉報的人表示,他們多次聽到「你對孩子大聲叫喊『不能再吃了』、『你今天已經吃過了』以及『走開!我受夠你了』之類的說話。」

一瞬間,Kayleigh瞪大了雙眼,實在沒法相信這荒謬的事。然後,她向社工提出,「你想看看George的情況嗎?」於是Kayleigh帶着社工上樓,讓她看看這個被虐待的George!

究竟當社工看到肥橘貓在門後時的情況,是有多尷尬呢?

Kayleigh對熱心的鄰居很是感謝,大家也實在太關心她了!網民們看到這故事後,也紛紛留言表示曾與毛孩對話,而惹出不少笑話。「George表示很黑人問號」、「你有沒有想過,舉報者可能就是George,因為你不許牠偷東西吃!」、「鄰居們很有愛,你遇到好鄰居了」、「我常向家中百厭毛孩發火,常揚言要煮了牠來吃,不知會否被人誤會成要吃小孩了」。

▼▼同場加映:這個感人的重逢故事,來自蘇格蘭的防止虐待動物協會(Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals,SSPCA)所分享出來。一隻叫Forbes的貓咪,在與主人失散10年後,竟然奇蹟被尋回。雖然牠長時間浪流,比從前瘦削了許多,但主人還是一眼就認出是牠!▼▼



究竟貓咪Forbes做了什麼行為,令爸爸回憶殺湧現,幾乎要哭出來。

與愛貓失散10年爸秒認出 回家後一個撒嬌行為令他哭崩

▼▼台灣有貓主表示,早前一直餵養的流浪貓「斑斑」,突然消失三天。當再見到牠時,斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏,眼睛被狗咬到爆開,口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時,獸醫發現原來牠懷孕,要緊急剖腹,究竟最後斑斑能否母子平安呢?▼▼



究竟斑斑一家,最後能否安然無恙?



+ 42

流浪貓|懷孕唐貓媽媽被狗咬爆眼上門求救 獸醫緊急剖腹結局…