橘貓｜不許孩子吃飯被鄰居投訴虐兒　社工登門見兒子真身超尷尬

有時貓奴與主子間的瘋言瘋語，真的會引起不少誤會。

貓奴Kayleigh，近日在交平台上，分享一段令她哭笑不得的經歷。她指早前突然有社福機構社工到訪，並指收到有人投訴，她在虐待一名叫George的孩子！但事實上，或許把George稱作是她孩子沒錯，但George不是人呀！



這宗誤會虐兒事件，被Kayleigh稱是她這生遇到最好笑的事情！（TikTok@hamblin1987backup）

英國貓奴Kayleigh，最近在社交平台TikTok上，分享了這件令她覺得是「此生遇過最爆笑的事」！原來，早前有社福機構的社工前來，指接到投訴她在虐待一名叫「George」的孩子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

社工指不能透露是誰作出投訴，但據舉報的人表示，他們多次聽到「你對孩子大聲叫喊『不能再吃了』、『你今天已經吃過了』以及『走開！我受夠你了』之類的說話。」

一瞬間，Kayleigh瞪大了雙眼，實在沒法相信這荒謬的事。然後，她向社工提出，「你想看看George的情況嗎？」於是Kayleigh帶着社工上樓，讓她看看這個被虐待的George！

點擊圖片放大看，究竟當社工看到肥橘貓在門後時的情況，是有多尷尬呢？

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Kayleigh對熱心的鄰居很是感謝，大家也實在太關心她了！網民們看到這故事後，也紛紛留言表示曾與毛孩對話，而惹出不少笑話。「George表示很黑人問號」、「你有沒有想過，舉報者可能就是George，因為你不許牠偷東西吃！」、「鄰居們很有愛，你遇到好鄰居了」、「我常向家中百厭毛孩發火，常揚言要煮了牠來吃，不知會否被人誤會成要吃小孩了」。

▼▼同場加映：這個感人的重逢故事，來自蘇格蘭的防止虐待動物協會（Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals，SSPCA）所分享出來。一隻叫Forbes的貓咪，在與主人失散10年後，竟然奇蹟被尋回。雖然牠長時間浪流，比從前瘦削了許多，但主人還是一眼就認出是牠！▼▼



點擊圖片放大看，究竟貓咪Forbes做了什麼行為，令爸爸回憶殺湧現，幾乎要哭出來。

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點擊連結看全文：與愛貓失散10年爸秒認出 回家後一個撒嬌行為令他哭崩

▼▼台灣有貓主表示，早前一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟斑斑一家，最後能否安然無恙？▾▾▾



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