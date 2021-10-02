日本｜ 爸回家跪地等兩貓迎接竟遭「同步無視」　貓行為令他呆住

一名日本飼主在Twitter上傳一段逗趣影片，他工作了一天回到家，跪趴在地上，等著擁抱迎面走來的兩隻家貓。但兩隻貓直接無視他，逕自繞道從飼主旁邊走過，讓失望的主人維持原姿勢呆了幾秒。



這一黑一橘的貓名叫「しぴ」和「おこめ」，飼主受訪表示，以往從沒發生過被無視的情形，以前回家時就會趴在地上，將臉調整到和貓身高平行的高度，等著貓主子走過來蹭臉；當天兩隻貓居然同時無視，讓他很吃驚，而且由於兩貓的動作同步率太高，讓他不禁懷疑是不是串通好的。

點擊下圖看清飼主慘遭無視畫面、貓咪日常可愛照！👇👇👇

+ 4

飼主透露，這兩隻貓的來歷有段悲傷的故事，しぴ原本是朋友從寵物店買來的貓，因故先寄放在原PO家、朋友待在原PO家陪貓。一開始朋友還傳訊說在跟貓玩，到了傍晚居然稱「牠不太親人，不想要了」，讓震驚的原PO趕緊奔回家試圖說服朋友。事後原PO無法接受朋友這麼快變心的態度，直接付了一筆錢給朋友自行收編しぴ。

至於おこめ則是原PO下班回到家在門外發現的流浪幼貓，周遭也沒看到母貓的蹤跡，他擔心小貓在雨天會凍死，於是帶進門成為一家人了。

▼▼台灣有貓主表示，早前一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟斑斑一家，最後能否安然無恙？▾▾▾



+ 42

點擊連結看全文：流浪貓｜懷孕唐貓媽媽被狗咬爆眼上門求救 獸醫緊急剖腹結局…

▼▼台灣貓主日前表示，兩年前遇到一隻癱瘓流浪貓「阿吉」，當時醫生推斷牠是被前主人打傷後丟出來，建議安樂死。方小姐堅拒，並用盡方法醫治牠。兩年過去，阿吉依然健在，最近還懂得報答姐姐當初的不殺之恩，令她感動不已。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟阿吉如何報答方小姐的救命之恩？▾▾▾



+ 48

點擊連結看全文：流浪貓｜獸醫倡安樂死姐姐堅拒 唐貓報答不殺之恩 結局超感人

延伸閲讀：

俄國數百烏鴉離奇死亡 屍體從天而降民眾恐慌

寵物知識+／狗狗吃東西過敏了！造成問題的兇手前3是哪些食物？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】