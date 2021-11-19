雪橇犬忘了要去醫院打針　以為散步露開心笑顏　下車後反應超爆笑

不管是人或狗都很怕看醫生和打針，有飼主拍下狗狗不知道隔天要去打疫苗還露出開心笑顏的照片，網友敲碗想知道牠們上醫院的後續。



日本漫畫家ハマジ養了兩隻雪橇犬，帶牠們上醫院打疫苗的前一天，拍下兩狗天真無邪對著鏡頭笑開懷的模樣，貼文附上「還不知道明天要打針的兩隻」。網友笑稱：「暴風雨前的寧靜」、「有些事還是不知道比較好」、「明天這個笑容會逐漸不行」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾兩隻雪橇犬發現自己正在前往醫院，會有怎樣的反應呢？點撃圖片放大看！▾▾▾

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飼主ハマジ表示，並沒有要欺騙兩狗的意思，每次在上醫院前，總會對牠們傳達就醫的訊息：「明天要去醫院喔」、「要打針喔」，但兩隻雪橇犬似乎沒有記住這些關鍵字，還是會露出開心的表情。飼主說可能是好幾個月才去一次醫院，所以很快就忘了。

ハマジ表示，開車帶牠們去醫院時，兩隻狗狗把注意力都放在路人和其他小狗，即使抵達醫院門口似乎仍沒意識到大難臨頭，由於當天病患很多，他們得排隊等著進入候診室。

後來狗狗們似乎發現這是醫院了，在等待過程中雖然乖乖坐著，卻一直望著玻璃門外，背影非常落寞，似乎在心中吶喊我要回家。

ハマジ說年紀較大的Sylvia雖然老實走進醫院大門，但一進入診療室就開始想逃，並且發出嘶嘶的悲鳴聲，於是由年紀小的Chanter先看診，Chanter居然完全不害怕，打針時似乎完全沒感覺，直到看診結束仍賴在診療台上對獸醫撒嬌。而Sylvia一直發出恐怖的叫聲，每次結束後都得好好安撫才行。

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