風流橘貓腳踏5條船　被揭穿後女事主們聯合起來　結局大快人心

高端的獵手，往往以獵物的形式出現在人們面前。渣男如此，渣貓也如此。

一條視頻，讓被渣貓深深傷害的女孩兒們鼓起勇氣，接二連三地站出來，講述自己被渣貓傷害的那些年。



隨著女孩兒們的講述，一隻潛藏極深的教課書級渣貓，面孔逐漸清晰，緩緩浮出水面。眾多感情受害者忍住悲痛，用支離破碎的線索，完成了一次對多情渣貓的全方位解構。

但，就像揉成一團的紙張無法復原，受過重傷的心也很難走出陰影。受害者中的很多人，即使最後看清了渣貓的真實面目，也只能無奈放下身段，甘願被牠俘獲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

風流橘貓竟然去了附近不同的家過夜，還表現得很親人！

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微博博主「月野兔兔兔」所住的小區，常年生活著幾隻流浪貓，這對於善良的人簡直是一個天大的誘惑。博主本人也架不住流浪貓的可憐兮兮，經常會給牠們投食。但事實證明，善良的女孩不但會收獲陌生貓咪的謝意，更有可能會被隱藏在其中的渣貓，標記為獵物。

其中一隻不起眼的橘貓，跌跌撞撞地吸引了女孩兒注意。牠不但不怕人，反而像是能聽懂人話一樣，一叫就大步大步跑過來，乖巧親人。這種品質，在流浪貓中是極為稀有的，但同時，也是渣貓必備的偽裝技能。

就像所有爛俗小說所描寫的一般，她們相識後，小橘像是個貼心的大暖男，經常在女孩兒家的樓道裏等她下班，和女孩兒越來越親密，感情愈發深厚。終於到了那天，女孩兒沒能抵抗住小橘的再三誘惑，帶牠回了家。也正是在這一天，她徹底掉進了橘貓的圈套。回家的過程中，女孩兒驚喜的發現，小橘坐電梯的姿勢輕車熟路，仿佛已經默默在心裏演練過無數次。她感動地以為，牠為了這一天，準備了許久。

故事就這麼順理成章地發展了下去。在女孩兒家裏吃飽喝足後，小橘找個軟和的地方倒頭就睡，沒有絲毫防備的露出自己的小肚皮，睡得四仰八叉，呢喃著誘惑女孩兒上前來撫摸牠的毛髮。

女孩兒知道，露出肚皮，是心上貓對自己獨家信任的表現。於是對小橘的愛，不自覺地又濃厚了幾分。

如何看出來一個人是不是真的愛一隻貓？願不願意給牠花錢就是最粗暴的答案。為了這隻充滿魅力的流浪橘貓，女孩兒花錢給牠買了最新的貓碗、驅蟲藥和貓抓板等玩具，就像1960年代的紐約時尚女孩兒，為街頭的流浪嬉皮士一擲千金。但，女孩兒們永遠都無法分辨，嬉皮士是真的愛你，還是只是想找一個不花錢的賓館。

小橘在家裏表現出的坦然給了女孩兒極大的欣慰：果然，這次不再是某個不值一提的萍水相逢，牠對我，是真心的。但即便是這樣，女孩也只能讓小橘偶爾來過夜。身患過敏性鼻炎的她，實在無法長期承受小橘濃密的毛髮與空氣中散發的費洛蒙。對小橘的愛，只能在一次次牠找上門來過夜時，淺嘗輒止。

雖然小橘不能搬來和女孩兒一起住，但女孩兒還是時時刻刻牽掛著這個浪子。可小橘好像是故意冷落女孩兒，經常會好多天都不來找她。行蹤更是讓人捉摸不透，晚上牠在2號樓附近盤旋，第二天清晨，可能又出現在3號樓的樓洞前，慵懶地伸個懶腰。

渣貓小橘的時冷時熱、若即若離，給女孩帶來很大的困擾。女孩兒的心就像是被小橘玩弄在股掌中的一根彈簧，從欣喜若狂到如墜冰窟，從彈簧繃緊到放鬆，反覆如此，疲憊不堪。

再堅固的心臟，在渣貓的冷暴力下也招架不住幾個回合。女孩兒知道，不能再這麼下去了，她開始認真思考，要不要和小橘徹底斷絕往來，無論她們曾經有多麼歡愉的夜晚，清晨再見面時，只是過路人。

還是說，要忍住身體的病痛，就此收養小橘？

人是一種自以為理性的感性物種，被情感沖昏頭腦的女孩會更加不理智。在疼痛和小橘中間，女孩選擇了後者。她暗暗下定決心，無論身體有多痛苦，無論日子有多難，都要堅定地小橘在一起！

下定決心後，她找到小橘，剪指甲、洗澡、打疫苗……女孩兒勇敢邁出了新一步，收養了小橘，她們終於，可以在一起了！

看著洗白白後的小橘，女孩兒感慨萬千。過往的種種難過、失落、擔憂，在這一刻全部化為甜蜜的悸動，亂撞著女孩兒的心。此情此景，她不由得拿起手機，滿心歡喜地拍攝了一段小橘的視頻，上傳到了社交網站上。

但令她始料未及的是，這段視頻，像一顆投入平靜湖水中的大石頭，在小區圈子裏，激起了千層浪。小橘的渣貓行徑，逐漸暴露在了世人的面前。

東窗事發之時，小橘正臥在自己的新家裏蒙頭大睡，全然沒有夢到自己的過往正在被人扒的一乾二淨。而此時的女孩兒，手機裏收到了一條私信：你好呀，請問是XX小區的大橘子嗎？

此時女孩兒還天真的認為，只是同小區認識小橘的人來打個招呼，畢竟，自家小橘是萬中無一的小公貓，普通過路女孩兒很難不多看幾眼。

但和這個「路人」簡單聊了聊後，竟然發現她已經找小橘半個多月了，特別擔心牠？為什麼？她和小橘是什麼關係？

女孩兒抱著忐忑的心情，和這位「路人」深入聊了一下，發現在小橘一貓勇闖天涯的日子裏，竟然也隔三差五去她家過夜！

當人面臨一些無法解決的窘境時，總是會出賣一些道德的底線，來換取片刻肉體的歡愉，貓是不是也這樣？

雖然女孩兒得知小橘曾經有其他女人，但還是願意去理解牠。也許小橘去她家過夜，只是因為生活所迫呢？一定的，牠最愛的一定還是自己，牠對自己是有特殊感情的，因為牠只會在自己家樓下等她。

但現實很快就給了女孩兒一巴掌。

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「牠經常在我們單元門外，我一叫牠，牠就跟著我回家裏。」平平淡淡的語言，卻有著誅心的力量，直接讓女孩兒傻掉了。大橘連騙女孩兒上鉤的套路都一模一樣！在後續的交談中二人發現，她們都以為大橘只會跟著自己回家……

兩條橘貓魚塘裏的魚在此刻進行了歷史性的會晤，拉開了轟轟烈烈的反渣貓運動的序幕。女孩兒自己是一號受害者，這個找上門的女孩是二號受害者。

在二號發來的視頻裏可以看到：小橘在她家，也同樣會露肚皮，同樣躺得四仰八叉，一點都不顧貓臉。

看著視頻中的牠，做著曾經以為只會給自己做的下流動作，女孩兒心碎了。原來，在自己找不到牠而心焦的那些日子裏，牠都依偎在別人的懷裏是嗎？

但事情到了這一步，還能怎麼辦呢？就像許多逆來順受的小媳婦，只能繼續縱容渣貓，假裝不知道，過著來之不易的生活。

可沒想到，二號只是個開始。很快，數量眾多的受害者紛紛找上門來。

三號受害者，被小橘以一樣的套路，騙吃騙喝騙感情。然後四號受害者……五號受害者……受害者們像大雪天從天而降的鵝毛大雪一樣，紛至沓來。

截止到發稿日，小區裏共有五位女孩兒慘遭渣貓欺騙，她們的共同特征是：年輕、貌美、有愛心。

太陽沒有一天不會從東邊升起，渣貓也不可能永遠不被人知。五個女孩兒鼓起勇氣，接二連三地站出來，講述自己被渣貓傷害的那些年，將小橘渣貓的情史完美串聯。

故事的最後，我們仍然無法探究小橘在小區裏到底還有多少家，更想象不到被渣貓傷害的那些女孩兒們，未來究竟要怎麼渡過。

但有一點是毋庸置疑的，渣男必定會東窗事發，渣貓也必然會受到懲罰。

如今，渣貓小橘被一號受害者和三號受害者聯合收養，失去了勇闖天涯的自在生活。同時，還要定期遭受被五個小姐姐輪流擼的酷刑，這大概是對渣貓最大的懲罰了。

正義可能會遲到，但渣貓，一定逃不掉。

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】