流浪貓媽5次衝回火場　確認貓B平安後牠倒下了　後續結局極暖心

Hi，大家好，我是喵耳朵。你相信，動物的母愛和人類比起來，有過之而無不及嗎？昨天喵耳朵被一隻流浪貓拼死救子的故事感動哭了......



是的，就是這隻三花流浪貓，或許你會覺得牠長得奇怪，怎麼和正常貓長相不一樣呢？這都是因為一場無情的大火，奪去了牠原本可愛的樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

浪流貓媽媽5次衝回火場，為的就是要確保將孩子們救出。

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火災發生之前，牠還是一隻遛街躥巷覓食的流浪貓媽，帶著5隻剛出生不久的小奶貓，生活在廢棄的車庫中......

似乎世界有一種魔咒，所有的安逸和快樂都是短暫的，火災毫無徵兆地發生了！熊熊烈火張牙舞爪吞噬著一切，幾乎是瞬間，包裹住了三花貓媽和其孩子們居住的車庫。

隨後，消防員們來了，好在，火勢被控制住了。就在這時，其中一位消防員看到了讓自己心靈大受震撼的一幕：

一隻瘦弱的貓咪從彌天大火裏叼出了一隻小奶貓，放在安全地帶後，又一次義無反顧衝進火場，不一會兒叼出了第二隻，第三隻......直到叼出第五隻小奶貓才罷休。

就這樣五隻小貓，全部被三花貓媽平安救出火災現場。

消防員也立即跑過去檢查貓咪的傷情，發現小貓們雖有不同程度的燒傷，但貓媽媽更為嚴重，皮膚卻被大面積燒傷面目全非！

尤其是耳朵和爪子傷勢最為嚴重，而且貓媽的眼睛也被燒傷，無法完全睜開......即便如此，三花貓媽媽，仍在挨個舔舐自己的孩子，輕輕用鼻尖觸碰牠的孩子們。

牠的舉動，好像在安慰孩子們，‘別怕，安全了’，又好像在細心確認孩子們是否還都活著。確認5隻小崽子都沒事後，三花貓媽媽懸著的一顆心終於放了下來，自己也隨之昏倒在地。

消防員見狀，立即把昏迷的三花貓媽媽和小奶貓們，送到了附近的寵物醫院救治。

哎，遺憾，還是有一隻小奶貓因為身體太虛弱被疾病纏身，最後沒能救回來夭折了。萬幸，貓媽媽和其他四隻小奶貓，在寵物醫院悉心治療和照料下，都在慢慢恢復健康。

貓媽媽被大火燒傷的面部和耳朵，也恢復得很不錯，毛髮基本都長了出來。

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女子本弱，為母則剛，在小動物的世界裏，牠們的母愛一點都不比人類的少。

三個月後，看貓媽和四小隻身體都恢復得不錯，寵物醫院的工作人員覺得，是時候給他們尋找靠譜的領養家庭了。

沒想到，領養消息一經放出，竟然有超過7000多個家庭都表示，想要收養堅強勇敢的貓媽媽一家。

寵物醫院經過層層把關篩選，最終決定將貓媽媽一家，送養給一位非常愛貓懂貓的大姐收養。

大姐給貓咪起名Scarlett，翻譯過來是斯嘉麗，很有韻味的名字呢！斯嘉麗幸福的貓生，就此開始啦！

這樣的愜意的貓生，斯嘉麗過了整整12年，並於2008年10月11日回了喵星。雖然，斯嘉麗走了，但牠火場捨身救子的感人故事會被我們永遠記住。

美國一家動物組織，為了紀念斯嘉麗，專門為牠成立了一個獎項，叫「永恆獎」，並且，這個獎項會延續下去，專門頒發給在危難關頭表現出大愛的小動物們。

不知道你發現沒有，不少動物做了母親之後性格會發生一定程度的變化。

喵耳朵見過不少這樣的案例，見過有些流浪母貓，在懷孕之後性格會發生變化，以前不親人如今會變得温順親人。

或許牠們只是想碰瓷兒一位好人，當自己的接盤俠吧......

畢竟，貓媽媽懷孕之後食慾會大增，自己挺著大肚子覓食也很不方便，一部分聰明的流浪貓媽，就會求助人類。

塵世間的母愛，無論何時，不分物種。災難時刻，她們會第一個衝出來把危險和苦難擋在身後。就像貓媽媽斯嘉麗，在大火中用自己的身體，為自己的孩子鑄成一道安全屏障，擋住了熊熊烈火。

很多人都説動物沒有感情的，但事實證明，在母愛面前眾生皆平等。

擴散轉發，為母愛，點贊！！

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】