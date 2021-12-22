刺蝟意外掉進泥坑爬不出來　最絕望時刻義工出現讓牠命運逆轉

大家在路上都撿到過什麼無家可歸的動物呢？貓貓狗狗什麼的，都快成日常啦！竟然還有小夥伴撿到刺蝟、小鳥、小兔子。8月底的周末，英國某建築工地的工人拯救了一隻「失足」小刺蝟！



當時剛剛下過雨，這隻小可憐不知道因為什麼原因，不小心掉進了工地的泥坑裏。當時剛下過雨，濃稠的泥漿又黏膩又厚重，壓得牠怎麼都爬不出這個坑，變成了一個「乞衣刺蝟」。難道牠就這樣命絕於此了嗎？！

點擊圖片放大看，這隻在泥坑裏的刺蝟，最終命運會如何？

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幸運的是，工人上班以後發現了牠，趕緊把牠從坑裏撈出來，送到了當地的流浪動物救助中心。

驚嚇過度的小刺蝟緊緊地縮成一個團，義工們只能往牠身上一點點澆溫水，先把乾透的泥漿泡軟，再用牙籤把卡在刺中間的沙子和碎石挑出來……整整花了一個小時，才終於把牠清理乾淨。

露出真面目的小傢伙，眉清目秀、小爪粉嫩，是個黑白花刺的帥小夥哦~

也許是意識到，這群人類不僅不會傷害自己，還救了自己一命，原本緊張的牠舒展開了身體，在柔軟的毯子上呼呼大睡。

等到牠完全康復以後，義工就會把牠放歸大自然咯！

小紅書網友@啾大福，也撿到了刺蝟~

她在小區的路上看到了一隻精神不振的刺蝟。考慮到小區裏有很多狗，也擔心牠會被人撿了吃，於是就先把牠帶回了家，準備等假期再放歸野外。

刺蝟可愛是可愛，扎手是扎手……就是這飯量還有點兒大，一天吃的比家裏12斤的大貓都多。

點擊圖片放大看，為何小刺蝟會這麼好胃口呢？

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結果！就在準備放生的當天！就下樓、上樓來回2分鐘！大刺蝟突然開始產崽了！怪不得之前吃那麼多！沒辦法，原定的放歸（釣魚）計劃泡湯了，緊急下單小窩和食盆……養一隻變成了養一家！

可憐的po主，每天洗籠子、洗廁所、換尿墊、打掃房間，還要忍受牠們巨大的飯量和臭味……辛辛苦苦2個月，等幼崽們長大就趕緊帶去放生啦！

刺蝟好可愛！我也想養！

雖然刺蝟超可愛，但私自買賣和飼養野生刺蝟是犯法的！

在中國，大部分刺蝟品種屬於國家三有保護動物，禁止私自捕捉、販賣！！而且野生刺蝟易攜帶多種體內寄生蟲，不適應人類社會，體味也非常非常的騷臭……千萬不要養！

也有少數刺蝟種類是專門人工培育出來用於作寵物飼養的，比如：非洲迷你刺蝟，是可以進行家庭飼養的。如果特別喜歡，必須通過正規渠道購買寵物刺蝟，而且寵物刺蝟完全沒有野外生存能力，如果養了不要遺棄！

如何分辨野生刺蝟和非迷刺蝟？

野生刺蝟：前後爪為五趾，張開幅度比較大，指甲尖鋭

非洲迷你刺蝟：後爪為四趾，腳掌短肥厚，無野外生存能力

撿到野生動物怎麼辦？

野生動物們崇尚自由，大多是「暴脾氣」，且攜帶多種病菌、寄生蟲，擅自接觸可能會傷害到自己，甚至威脅生命安全哦！

遇到正常生存狀態下的野生動物，應該與之保持必要的距離，尊重自然法則，不要隨意去干涉牠、驚擾牠~

如果遇到有受傷的野生動物，可以及時聯繫林業部門，請專業人士來救助！

不管是刺蝟還是其他小動物，保護野生動物從自身做起，拒絕買賣野生動物製品，不干擾野生動物的自由生活，才是最正確的做法！

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