貓咪吸吮動作的5大原因　壓力大又想要安全感　飼主見到應這樣做

你們家的貓咪是否會不斷吸吮任何牠視線內的東西？

文：墨汁／滔客



很多貓奴覺得這個動作可愛爆了，但實際上貓咪的主人可能因為要適應總是被口水佈滿濕答答的被子和家具，覺得非常困擾。貓奴也可能錯估了貓咪吸吮動作背後真正的原因而造成貓咪健康狀況亮紅燈。貓咪研究者、得獎貓部落格 Paws and Effect 作家珍凱莉，平時在動物收容所當志工，更是24小時貓奴長，擅長研究行為科學和智慧溝通的她近期在貓咪行為網站專欄 Catster 上發表了一篇關於探討「貓咪吸吮動作原因」的文章，幫助貓奴們深度了解為何家裡的貓咪有時候會吸吮被子、被單、或是其他家用品和需小心注意的地方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼按圖即了解貓咪吸吮動作（Nursing）的五大原因▼▼▼

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1. 年紀太小即和媽媽分開

有一派學者相信這樣的說法，基於佛洛伊德心裡學派的概念，貓咪太早和媽媽分開，會導致長大後保留吸吮被單／布料的行為。雖然有些人的貓咪很小的時候就離開了母親，之後卻也沒發展出這種習慣，但專家建議，小貓最好還是要跟媽媽一起8週（兩個月）後再分開，才是對雙方及未來家庭最好的決定。

2. 有時候跟品種有關

某些品種的貓咪就是比較喜歡吸吮被單和布料，例如暹羅貓和東方短毛貓就被發現有較高機率喜愛吸吮被單布料。雖然無法證實這是什麼樣的基因造成的，但這兩種品種貓咪的共同之處之一，就是牠們的斷奶期都較長於其他品種的貓咪。

3. 是一種放鬆的表現

就像小baby吸吮枕頭一樣，吸吮布類的東西會提供貓咪一種放鬆、安全和舒適感。比較敏感的貓咪可能長大後會變成喜歡吸吮布料的貓咪，因為這個動作讓牠們回到小時候在媽媽身邊被其他兄弟姊妹包圍的那種安全感。

4. 表示牠對你信任

如果你的貓咪跑到你的腳上坐好時，做出吸吮被子、褲子或衣物的動作，牠是在告訴你牠對妳有絕對的信任以及牠相信你有能力保護牠不受到任何傷害。吸吮其實是非常耗費貓咪體力和精力的行為，所以貓咪只有在百分百信任下，才能專注到做出吸吮動作。

5. 貓咪壓力大，想減壓的表現

這是有點衝突沒錯，但貓咪壓力太大或極度放鬆都可能會做出吸吮動作。當貓咪必須用行為來幫助自己，讓自己回到幼貓時期那種被媽媽及兄弟姊妹包圍的舒適安全安心的感受時，她很有可能壓力過大。

我家貓咪有吸吮動作？

飼主注意事項：

如上述所說，貓咪有吸吮動作並不代表牠就是信任及放鬆，也很有可能是壓力過大。飼主必須仔細觀察，找出有可能造成貓咪生活中壓力大的原因，有時候是貓咪少了平地領域，有時候可能貓咪沒有垂直性領域空間，需要加裝可垂直上下的層板或頂天式的貓抓柱。也有時候是飼主沒有給貓咪足夠的互動玩耍時間，不知道貓咪其實需要跟人類互動而非單獨玩耍。

當貓咪吸吮動作是來自壓力又無法藉由改變生活習慣及環境來改善的時候，最好可以去看貓咪的家庭醫生，醫生可能會給貓咪一些抗憂鬱或抗焦慮的藥物，幫助貓咪減壓。長期處於高壓力的貓咪，是非常容易生大病的。

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