貓狗健康｜揉眼睛易受驚7大疑似失明症狀　必讀居家出外照顧重點

家中的寵物突然失明了嗎？許多的狗貓都會發生先天或是後天的失明的問題，失明的原因有很多。

文：三小獅麻／滔客



首先，可以先觀察自己家寵物有沒有以下疑似失明的症狀（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 3

1. 誤判高度（例如，你的貓試圖跳到牠之前常常跳的地方，但最近常常失敗）

2. 碰撞到東西

3. 玩丟接遊戲忽然開始接不到零食或玩具

4. 出外散步失去方向感，變得畏畏縮縮，走路會歪掉或撞到主人

5. 對新環境或是家中放置新物品表現出不適應（包括傢具重排，移動水碗或食物到不同位置）

6. 行為變得不靈敏且笨拙，容易受到驚嚇

7. 揉眼睛，眯眯眼；眼睛渾濁、變色或發炎；過多的眼淚眼屎；異常大的瞳孔

（診斷方法部分參考自台灣尼古拉動物醫院）

寵物失明的原因非常複雜，有先天和後天兩種可能，大部分的原因都需要透過合適的眼科儀器詳細檢查之後才能確診。失明是否可經由治療或開刀獲得復原，需針對造成失明的原因為何做出合適的治療，且不同的原因下，復原的機率也不同。

如何照顧失明後的寵物以及幫助他們的日常生活？

跟人類相比，正常貓狗在黑暗處看得比較清楚，視野也比較大，但是對於影像細部和顏色辨識能力就沒有那麼好。不過，牠們的聽覺和嗅覺就比人類靈敏的多，因此失去視力的衝擊會比人類來的小。超過95%的失明貓狗可以很快地記住及適應家中和院子裡的擺設而活動自如，不過他們需要花時間學會並適應「只用耳朵和鼻子去熟悉環境變化」後，才會比較有安全感。通常失明的動物在一兩個月就能適應，家人如能依以下的建議來做，就可能使失明的寵物生活更方便些，幫助他們恢復日常的生活和信心。

相關文章：狗狗冷知識｜毛孩性格行為轉變是被寵壞？可能正處於身心失衡狀態👇👇👇

+ 4

【基本認知】

1. 不需安樂死：許多疾病的失明，並不會造成動物的疼痛，不用強迫牠睡覺更不用接受安樂死。

2. 減輕恐懼：突然失明可能使動物在失明初期變得具攻擊性、沮喪或膽小，此時接近動物的動作需緩慢並一邊輕呼牠的名字，動物叫適應後，就不容易受到驚嚇了。

3. 耐心鼓勵，訓練適應：多給失明或視力障礙的動物愛心，耐心和鼓勵。牠們十分需要家人的溫情和支持，絕不可因為動物動作遲緩而責罵牠們。大多數的家人擔心，動物看不見後很難學會上下樓梯，不過好好的訓練和適應，牠們終究會做得很好的。

4. 避免碰撞：通常只要避免發生撞傷的意外，失明動物的生活品質還好。如果動物真的感覺疼痛，會表現出精神低落的樣子。若發現眼白變紅、眼睛變大、有大量分泌物、抓或摩擦眼睛，表示動物的眼睛開始變痛了，需就醫診療。

5. 補充維他命：許多動物無法醫治的退化性或遺傳性眼睛疾病，在醫師的建議下不需要盲目使用或依賴藥物，平日居家保健可適量給予寵物用維他命補充營養素，以維持較佳身體狀況並減緩眼睛蛻話或惡化的速度。但一定要去看醫生，請醫生開出建議的藥品清單。

6. 參考書籍影片：外國的愛犬人士有出版針對照顧及幫助失明動物的日常生活技能之教學錄影帶、DVD和書籍，可以多多參考。

【居家篇】

1. 避免改變家中擺設：食盆和水盆放置的位置不要隨意更動，讓牠們在熟悉，固定，安全的還境內活動。

2. 東西別亂放：教導家中孩子玩具，物品不要隨意散落在地上，失明的動物如果撞上牠意料之外的東西，可能會受傷或迷失方向。

3. 固定飲食定點：每天同一地點同一時間餵食飲水，這樣迷失方向時可以以這些地點為參考點。

4. 重新辨位：如果你的動物迷失了方向，帶牠回到睡墊或是食盆水盆的位置，這些固定的地點可以讓牠重新辨別方向，吃飯時可以敲敲碗讓牠知道位置。

5. 聲音辨位：準備一些有叫聲或容易辨識的玩具，玩這些玩具可以刺激動物使用視覺以外的感官，有些人會為這些失明的動物找伴，並在另一隻動物的項圈上繫鈴。方便失明的動物可以聽、聞、跟隨牠的同伴。

6. 若單獨在家：因為失明的狗會比較沒安全感，並且會更加有分離焦慮症，可以打開收音機或電視，或是錄主人聲音放給狗狗們聽。

相關文章：狗狗冷知識｜口臭、體臭都是老化的警號 狗狗上年紀的6大徵兆👇👇👇

+ 6

【出外篇】

1. 避免日曬：防止曝曬過多的陽光或此外線，紫外線易加速眼睛的老化退化和眼疾之惡化。陽光大時避免外出，或外出時戴高品質鏡片的狗太陽眼鏡可以濾過排除光線中有害的光波，也可阻隔空氣中會傷害眼睛的因子，進而達到保護眼睛。

2. 遠離台階：將動物與台階隔開，小心不要讓牠們靠近樓梯，以免摔落，要下台階也要用牽繩一邊用聲音引導，並且在狗狗下台階前先擋住他，讓牠知道不掉要放慢，前方要小心。

3. 避免未知地：不要放牠到戶外沒去過的地方，如果動物待在沒有柵欄的地方，確定牠能活動的範圍內不會受到傷害，戶外水池或水溝要加蓋或圍柵欄，否則很可能掉落水中無法爬出而溺斃。

4. 多運動，不可獨處：失明動物需多運動以免增胖，在院子活動或牽出散步皆可，但是不要讓牠單獨在外面，並注意不要讓失明動物陷入馬路車陣中。

5. 必用牽繩，聲音引導：外出散步一定要用項圈和牽繩牽著，讓動物靠著身邊走，這樣需要改變方向或停止時比較容易讓牠知道，一邊走一邊說話，用聲音和拉繩引導牠。

千萬別因狗狗失明就要棄養牠們！

動物失明本身就很焦慮、沮喪、不安了，最需要的就是主人的關心和照顧，以及給予適度的愛護和指導。有了這些，牠們還是會跟沒失明前一樣過得很好，雖然主人也常會擔心動物失明的照顧難度以及容易有撞傷意外而有的心理壓力，但經過時間和適應，絕對會愈來愈好的。

▼▼同場加映：在加拿大有一對一起生活8年的貓狗，在今年年初時，被原主人棄養。動保組織Saving Grace Animal Society接到通知後，便將牠們接手照顧。當看到這對貓狗後，義工們便知道牠們是不可分割的一對。牠們都是8歲，但狗狗Spike天生失明，而身旁的貓咪Max，原來就是牠生活日常的好拍檔。▼▼



點擊圖片放大看，狗狗Spike與貓咪Max之間的羈絆有多深，以及牠們最終命運如何？



+ 21

點擊連結查看全文：失明狗與貓一同遭主人遺棄 患難見真情 結局超意外

【本文獲「滔客」授權轉載。】