寵物熱話｜狗寶寳睡覺勿打擾、該吃幾餐？照顧幼犬先訂4個時間表

帶小狗回家之前，主人肯定會買狗窩、狗糧、狗盆……但可別忘了一件很重要的事情：給小狗定一個生活時間表。



小狗的到來，一定會為我們的生活增添很多的樂趣。雖然可愛，但照顧起來完全不輸養小孩，肚子餓亂叫、亂拉亂尿、亂咬東西……這可是一隻可愛的搗蛋鬼。

設定一個時間表，受益的可不僅僅是小狗，我們整個家庭的成員都會更了解如何和牠一起生活，以及自己所需要擔負的責任，能避免很多生活中的混亂和焦慮。狗狗的生活時間表，並不需要細緻計劃牠的每一件事，但是一些重要的事項有了明確的計劃安排，能幫狗狗養成好習慣。

▼狗狗的生活時間表（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 小狗的餵食時間表

與成犬一天一頓或兩頓不同，幼犬建議少食多餐，所以一天可能要喂3到4次 。通過計劃牠的早餐、午餐和晚餐的用餐時間，讓你更容易記住什麼時候應該進行餵食，更好地保護幼犬脆弱的腸胃。並且要習慣把飯盆水盆清潔乾淨，是要清洗乾淨，只是沖一沖的話根本不乾淨。

然後，確保水盆中倒滿了乾淨的水。

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2. 便便安排

飯後的半小時左右，狗狗會進行便便，只要主人記得把牠引導到正確的地方，就能養成定點大小便的好習慣。每隔2-4個小時，都應該引導幼犬進行排便，避免狗狗到處亂拉。

有充裕時間的主人，可以定期將小狗帶到外面散步排便，如果做不到外出也盡量在指定區域便便。很多狗狗成年還會到處亂拉，大部分都是小時候沒有好好教育。所以，養成好習慣，受益一輩子。

3. 遊戲時間必須安排

要怎麼跟新來的小狗迅速打好關係，當然是跟牠玩。在狗狗打完疫苗之前，最好都不要出門，但通過玩遊戲就能消耗牠們的精力。

不要覺得狗狗小，牠們跟個永動機一樣，如果精力得不到合理釋放，牠們就要做你不喜歡的事，比如咬你的鞋子、咬傢俱。每天騰出指定的時間與狗狗一起進行遊戲，即使是簡單的互動，也能讓你倆感情迅速升溫~

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4. 睡覺也應該有計劃

幼犬每天會睡16到18個小時，基本上牠們一整天都在睡覺，好好睡覺才能長身體。在白天計劃幾次安靜的睡眠時間，這個期間家裡人，特別是小孩子，應該學會在牠睡覺時不要打擾牠。

在還不熟絡的時候，狗狗睡覺的時候，別貿貿然去打擾，不然牠的小尖牙可要生氣的。

必須制定時間表嗎？

動物本身的生物鐘的準確度，很多時候都超乎我們的想像。當我們設定一個時間表並且確實執行的時候，其實更多是在要求我們自己。

例如，究竟是起床就把狗狗帶出去散步排便，還是洗刷完吃完早餐上班前才把狗狗帶出去？這個事情如果不定下來，每天都可能會很糾結，結果糾結著糾結著可能就遲到了。

當我們形成了一致的習慣之後，狗狗會從我們起床後的各種行動細節，知道接下來什麼時間、什麼步驟之後配合我們做什麼。只要我們願意切實執行，狗狗一定是最願意配合我們時間表的搭檔。

所以，你愈早制定一個時間表，牠就愈早適應你們的作息習慣，而不是一大早就去騷擾主人起床遛狗餵飯。當你每天都按照這個表照顧狗狗時，一旦狗狗發生什麼異象，主人也能很快發現。

時間表範例

這個時間表是筆者老婆親自編寫，怎麼看都有點不平等條約的味道，不過她開心就好。有時間表總比沒有好，每天如何照顧狗狗都一目了然。在這個時間表的指導下，你飼養狗狗的過程會更加舒心，而狗狗也會因為規律、穩定的生活而形成良好的習慣。

好習慣從小培養事半功倍，等到牠長大性格成形之後就難搞了。不說了，到時間我去餵狗了。

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