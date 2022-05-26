狗狗冷知識｜毛孩愛你的7大表現　汪星人患分離焦慮3招即可緩解

雖然是很平凡的日常舉動，但你知道狗狗其實在默默對你示愛嗎？狗狗看到你回家，會興奮的搖尾巴、愛霸佔你的床、跟你一起呼呼大睡、出門時還會默默看你離開，其實這都是狗狗愛的表現耶！還有哪些狗狗愛的表現，我們一起來看！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼狗狗愛你的7大表現！▼▼▼

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1. 看你回家超興奮

看到主人回家，會熱情地搖尾巴、跳來跳去，狗狗藏不住對你的愛意！

2. 一直看著你

小字典：眼神接觸時，雙方都會產生催產素，會越看越愛狗狗喔。有研究顯示，當狗狗平靜的看著你，也是在用目光擁抱你喔！

3. 分享玩具給你

狗狗咬玩具到你面前，除了希望你跟他玩，也代表他很愛你、尊敬你喔。

4. 霸佔你的床

狗狗是群居動物，當他跑到床上黏你，表示他很愛你、認定你為他的領袖。

5. 用屁股靠著你

屁股是狗狗最沒有防備的部位。所以把屁股對著你，代表相信你不會傷害他，是愛的表現喔！

6. 散步時回頭看你

散步時帶著笑意回頭看你，代表他想確定，心愛的主人還在身邊，是滿足與安心的表現。

7. 靜靜看著你出門

這是一種超級信任的表現，因為狗狗知道你一定會回來～但如果狗狗會緊張、吠叫，可能就是有分離焦慮喔。

緩解分離焦慮3招



1. 淡定出門、回家：依依不捨，狗狗會認為分開是件難過的事。

2. 分離訓練：從離家 5 分鐘開始，慢慢延長離開時間，讓狗狗習慣。

3. 轉移注意力：出門前帶狗狗散步，或給予耐咬零食、玩具



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