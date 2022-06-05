癱瘓老狗照顧全指南　5H2M衡量生活品質　飲食、復健該如何入手？

狗狗突然四肢無力、無法正常走路是老犬飼主常見的問題。特別是第一次面對 狗狗癱瘓照顧 ，擔心、焦躁的心讓人不知所措…狗狗癱瘓原因有哪些？ 老狗癱瘓要注意哪些照護細節？能做甚麼居家復健來減緩癱瘓退化呢？



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本篇內容可以了解到：

．癱瘓的定義

．癱瘓常見原因

．狗狗癱瘓照護—幫助大小便

．狗狗癱瘓照護—防止褥瘡

．狗狗癱瘓照護—居家復健

．狗狗癱瘓照護—營養照護

．狗狗癱瘓照護—輔具

．癱瘓狗狗生活品質評估：甚麼時候該放手？



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為甚麼狗狗沒辦法自己走路了？

隨著狗狗年紀越大，行動力會越來越差，可能會開始出現四肢無力、偏癱甚至全癱的狀況。

【獸醫小教室】



偏癱（paresis）

狗狗四肢仍有一定活動功能，但肌肉虛弱無力，自主活動有困難。



全癱（paralysis）

一隻以上的的肢體已經無法移動，通常無法起身行走。臨床上一般會以「能否在診間行走 3-5 步」決定癱瘓程度。若能走 3-5 步才倒下，歸類為偏癱；如果連 3 步都無法行走，則歸類為全癱。



老狗癱瘓常見原因有哪些？

一般可以把狗狗無法自行行走的原因，簡單分成「神經疾病」、「骨關節疾病」或「其他系統性疾病」。

1 . 神經疾病

包括：椎間盤疾病、脊椎或腦部腫瘤、脊椎骨折或退化性脊髓疾病。神經問題造成的癱瘓通常會出現對應的神經症狀，例如：平衡感喪失、腳背拖地走、步距忽大忽小、拱背、歪頭等。

如何診斷神經疾病造成的癱瘓？



STEP 1. 神經學檢查

確認是否為神經問題及病灶部位（腦部、頸椎、胸椎或腰椎等)。



STEP 2. 影像檢查

初步會進行X光檢查，若無法確診，通常需要核磁共振（MRI）或腦脊髓液檢查，才能找出病因。



2 . 骨關節疾病

退化性骨關節炎是老犬癱瘓常見的原因；骨關節腫瘤，也可能引起疼痛、活力下降。通常是漸進性的過程，隨著骨關節和肌肉退化越來越嚴重，可能會進展到四肢無力甚至長期臥床。

3 . 系統性疾病

包括肝腎衰竭、巨大腫瘤、脫水，嚴重時會造成狗狗四肢無力、無法行走，會伴隨其他症狀出現，如：精神食慾不好、嘔吐、拉肚子、呼吸急促，通常可以從血液及影像檢查診斷。

不同問題造成的四肢無力，需要不同照顧方法！

老狗癱瘓 、行動不便時，需要確認是否有精神食慾、大小便、嘔吐、跛行或神經症狀等狀況，釐清無法走路的原因。有些原因是可以治療、逆轉的；若是無法有效治療的疾病，則需考量長期照顧方式。

狗狗癱瘓照顧五大指南

1. 確認是否需要幫助排便、排尿

狗狗癱瘓時，首先要確認的就是排便、排尿功能，其中以是否能自主排尿最重要。通常神經疾病造成的癱瘓，才會使狗狗無法自行排便、排尿，例如：椎間盤突出影響排尿的神經控制。

．如何幫助癱瘓狗狗排便？

狗狗癱瘓時，首先要確認的就是排便、排尿功能，其中以是否能自主排尿最重要。通常神經疾病造成的癱瘓，才會使狗狗無法自行排便、排尿，例如：椎間盤突出影響排尿的神經控制。

．如何幫助癱瘓狗狗排尿？

若無法自行排尿，就需要幫助狗狗定期擠尿，否則會造成膀胱壓力過大，進而引發膀胱發炎或泌尿道感染。理想上，一天需要至少3-4次幫狗狗擠尿。要學會擠尿，要先瞭解膀胱的位置，膀胱位在腹腔最後側，靠近腹側的位置，約在骨盆前緣一點的地方。

STEP 1. 準備看護墊

鋪在狗狗的外陰部或是陰莖前，預備接住擠出的尿液。



STEP 2. 觸診摸到膀胱

充滿液體的膀胱摸起會像一個水球，盡量在觸診後握住整個膀胱。



STEP 3. 給予膀胱穩定壓力擠壓

壓力幫助將尿液往後排出。大狗或是脂肪較多的狗狗，不易單手握緊整個膀胱，可以在確定膀胱位置後，以兩手同時擠壓後腹腔擠尿。



擠尿聽起來有點複雜，但是熟練後，從找不到膀胱位置、只能擠出一兩滴或需要分好幾次才擠完，到最後幾乎每個飼主都練得一手擠尿好功夫，甚至還能跟醫生分享心得呢！



若有慢性漏尿，則可以考慮給予專用尿布。使用尿布需要頻繁檢查，一旦漏尿就需要更換，避免讓狗狗躺在尿中，皮膚長期接觸尿液會有尿灼傷或皮膚感染的風險。

2. 盡量避免褥瘡發生

老狗癱瘓無法自行起身，就需定期幫狗狗翻身，避免同一側身體接觸地面太久，造成血液循環不良甚至褥瘡發生。癱瘓狗狗肌肉會逐漸萎縮，使得骨頭越來越明顯，長期接觸地面的「骨凸點」容易血液循環不良、產生褥瘡。

．如何避免褥瘡發生？



1. 頻繁替狗狗翻身

也可同時預防因長期側躺導致的肺塌陷、肺炎。



2. 使用柔軟的墊料或水床



3. 在骨凸點放置甜甜圈樣的護具避免直接接觸地面

若已不幸發生褥瘡，則需要跟醫生討論該傷口護理，褥瘡的傷口軟組織少、容易壓迫，傷口不易癒合，通常不好照顧，需要頻繁檢查、更換敷料，保持健康組織生長、避免感染。



3. 復健

復健可以保持基本肌肉量，退化性關節炎的毛孩，即使在藥物控制下已經不疼痛了，但若沒有足夠肌肉量，仍然會走得不好、肌肉更容易萎縮，所以積極復健非常非常重要。

．老狗癱瘓的居家復健



1被動關節伸展：保持組織和關節可動性、減少抽筋

通常可在練站前進行，幫助暖身。每個關節都可以操作，包括趾頭。雙手握住關節上下端，輕柔彎曲到最大可彎曲的程度（狗狗出現輕微不適前）約10-20秒，接著慢慢放鬆，再伸展，如此重複10-20個循環，每天進行3-6次。



2練站：幫助維持肌肉

將兩隻後腳或前腳抬起，讓狗狗用兩隻腳負重，強迫增加肌肉使用。可從單側10-15秒開始，若肌肉顫抖就可以休息一下，循序漸進慢慢增加練站時間。狀況越來越好，也可以練習起立坐下、翻滾站起。



3熱敷：促進代謝、組織延展及舒緩疼痛

用毛巾包覆暖暖包或熱敷袋，施壓在關節和肌肉處。一天2次，每次5-10分鐘。



【注意！】須注意狗狗皮膚狀況及是否有不適感。若有明顯發紅、腫脹或知覺受影響時則不建議使用。



4按摩：促進血流和淋巴循環

可以幫助骨骼、肌肉和神經系統的修復，同時也有舒緩焦慮的功效。可以從身體近端到遠端，依序按摩患肢的每一塊肌肉。



除了居家復健，水療（水中行走、水中跑步機、游泳）、力量訓練（平衡板、平衡球）、步態再訓練（在不同表面上下走動、爬坡、障礙等）都可以提供很好的復健效果；雷射治療、經皮電療、超音波治療、針灸等，也是非常有效的方法，但需要特殊設備，因此在獸醫院才能進行。



例如：水療並不適合在有心臟或呼吸功能不全、體表感染、失血風險等毛孩進行。其他的復健方式。

4. 營養建議

目前市售沒有針對癱瘓狗狗設計的主食，根據每隻狗狗的疾病，會有不同飲食建議。一般來說，癱瘓狗狗因為受傷加上無法活動，可能需要調整營養、能量的攝取：

1. 控制能量攝取

站或坐著的狗狗會比躺著花費更多能量（約30-46%）。若狗狗因癱瘓長期臥床，可能需要減少能量攝取來維持體態，因此可視狗狗情況減少25%-30%原本熱量。



【獸醫小補充】

建議根據體重、體態決定適合的能量需求，太胖就要減少能量攝取；然而有些長期臥床的狗狗體態偏瘦弱，就未必需要減少能量喔！



2. 有足夠的蛋白質

受傷、癱瘓狗狗的蛋白質需求較高，若排除其他疾病問題，可以挑選較高蛋白質的主食（>75 g/1000 kcal）減少肌肉流失，同時蛋白質中的白胺酸（Leucine）能幫助肌肉合成、維持肌肉量。



3. 補充 omega-3 脂肪酸：EPA、DHA

緩解關節發炎、疼痛的情形



癱瘓犬的飲食建議可能會依據疾病狀況而有不同，建議和信任的獸醫一起討論飲食該如何調整唷！

5. 使用輔具

輔具可以幫助飼主撐起狗狗的身體，例如：動物用輪椅、前胸/臀部提袋、關節護具、義肢等，可以讓狗狗走路更輕鬆、效率。

【注意！】

使用輪椅或提袋時，需小心接觸位置會不會磨傷或壓傷，每天使用2-3次、每次20-30分鐘為佳。若有後腳托在地板上，可以穿襪子避免後腳磨傷。



生活品質評估：有時候，放手也是一種選擇

若老狗癱瘓時間越久，整體生活機能、品質可能會越來越差，如果醫生評估疾病不可逆轉，同時造成狗狗明顯的疼痛且嚴重影響生活品質，這時可能會需要考量安樂死的選項。

一般可以用四個角度來評估動物生活品質：



1. 進食狀況

是否能自己吃飯、喝水或接受灌食，且保持良好的水合狀況。



2. 是否能自行行走

特別是自己大小便、維持乾淨。



3. 毛孩和飼主的互動品質

是否認得飼主？吃飯、遊戲時是否開心？



4. 狗狗是否疼痛或舒服

另外生活品質評估表可以幫助飼主對狗狗生活品質打分數，如果不能達到令人滿意的標準，或許放手會是一個選擇。



狗狗生活品質（5H2M）評估表

主要照顧者可以用1（最差）~ 10分（最好）評量每個問題，並計算總分，以此來評估狗狗生活品質。

狗狗生活品質（5H2M）評估表（汪喵星球授權使用）

老狗癱瘓需要付出更多耐心、愛心，並且注意日常的眉角。過程中，除了狗狗和飼主間會形成無法斷開的堅韌連結。每當看到願意耐心照顧癱瘓動物的飼主，眼裡總是閃爍著無比溫柔的光芒，無數次感動獸醫的心，是身為獸醫的我看過世間上最美麗的事物之一。

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】