老狗精神狀態差　或與睡眠質素有關　5個照顧技巧狗奴必知

如果老狗出現脾氣暴躁、健康、迷失方向，或者難以集中注意力的情況，這可能就是睡眠不足所影響。因此主人應為老狗安排合適的床鋪，以及注意狗狗休息的地方，會否過嘈或太光亮。

當狗狗進入黃金時期，你會注意到睡覺的時間越來越長，越來越頻繁。白天的小睡加上晚上睡覺，一般的狗每天需要10個小時睡眠時間，但是老年犬需要更多的睡眠，這一點非常重要。睡眠不足會對狗的情緒、記憶和注意力產生負面影響。

如果狗狗脾氣暴躁、健忘、迷失方向，或者難以集中注意力聽指令，睡眠不足就是其中可能的原因之一。老年犬比年輕的時候更容易疲勞，但是牠們也更容易被吵醒。像光線、噪音和壓力等干擾因素，也可能會讓老年犬很難得到足夠的休息。

既然狗狗睡覺的時間很多，那給牠一個舒服的床，就是最好的禮物。選擇什麼樣的床以及放在哪裡等，這話幾件關鍵的因素都需要考慮。

床應該支撐起狗狗

為狗狗買床時，最重要的一件事是床能否支撐起狗狗。雖然柔軟的床看起來很舒適，但是一隻老年犬，尤其是有關節問題的狗，不應該沉入其中貼到地板。一個更有硬度狗床，會為狗狗的關節提供更多的支撐，讓牠更容易進出。過於柔軟的的床，裡面的填充物可以移動，填充物要麼被推在狗狗周圍，或者使用堆在一邊。

它應該適應狗狗的所有姿勢，而不僅僅是牠最喜歡的姿勢。矯形床被設計用來支撐你狗身上的關節，尤其是牠的背部。許多是用記憶海綿製成的，牠柔軟到可以放松，但足夠結實，可以防止狗狗貼到地板上。記憶海綿也不會永久固定狗狗的形狀，這樣就不會因為狗狗的使用而變形。一個簡單的測試可以試出這個墊子適不適合：將你的手伸進狗床上的墊子，如果你能感覺到地板，或者如果填充物在你的手上移動，那就不要買。

為狗狗買床時，最重要的一件事是床能否支撐起狗狗。（VCG）

床要容易讓狗狗爬上爬下

年紀較大的狗不太可能在早上從床上跳下來。睡了一晚，老狗在早上醒來的時候，關節可能變得僵硬，所以從床上跳起來是很痛。因為牠不像以前那樣敏捷，這可能會導致牠受傷，尤其是在光滑的地板上。其實也很簡單，不要架高狗狗的床，而且狗狗的床一定不能有欄杆。這將使牠不必站起來、跳下來或從床上爬起來。

關節可能變得僵硬，所以從床上跳起來是很痛。床要容易讓狗狗爬上爬下。(Getty Images)

不要選太保暖的材料

溫度，是另一種常見的睡眠障礙，通常是因為狗狗太熱了睡不著。有一些材料很保暖，這使牠們不舒服，難以入睡。用“熱中性”材料製成的床，會給狗狗提供更好的睡眠。盡管羊毛製成的床看起來很舒服很軟，但保暖性能太好。像棉花這樣的材料比更厚、更密的材料透氣性更好，所以牠們不會緊緊保持狗狗的全身熱量。一個涼爽、可洗、防水的床套，對於一隻可能有膀胱問題的狗來說也很不錯。如果擔心的記憶海綿可能對狗狗來說太暖了，加上透氣的床套即可。

床要放在安靜的地方，不要打擾狗狗休息

在你家的不同位置，可以給狗狗準備幾個墊子。但狗狗需要有一個安靜的地方休息，靠門或者靠廚房的地方都不適合。如果你是獨棟小別墅，在房子最底層的某個地方是最好的，牠不需要每天早上起來後，第一件事就去爬樓梯。

隨著狗狗變老，牠可能需要更頻繁地小便，所以床的地方也不要裡廁所太遠，不然狗狗走到一半可能就控制不住了。

床要放在安靜的地方，不要打擾狗狗休息。（Getty Images）

給狗狗製造安全感

即使是野外的狗也不會直接在戶外睡覺，這是我們狗狗的天性。狗喜歡睡在一個像洞穴一樣的封閉空間，感覺最安全。這並不意味著你需要使用航空箱，即使是一個安靜的角落也可以。

如果你選擇使用籠子，門應該總是敞開的，牠應該是一個快樂、安全的地方，狗狗才願意去。

狗是群居動物，在狗狗看來，你是牠群居群體中最重要的一員。狗狗覺得最安全的地方是在你身邊，你也可以把牠的床放在你的房間裡，或者你在家大部分時間會呆的地方。這樣可以幫助狗狗睡得更香，醒來時感覺更快樂，休息得更好。

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