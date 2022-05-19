這品種狗狗聽力有30%機率出問題　專家教與失聰汪互動時可這樣做

家中有養狗狗的人大概都能體會，當狗狗聽到你回來就馬上衝出來迎接你，或是你一叫喚牠的名字就飛奔到你身邊，這些時刻都是非常幸福的。台灣聽力學家「聽力公主」的Youtube頻道，就有一部影片跟大家分享關於狗狗聽力的大小事。



影片中提到，狗的聽力構造其實跟人類非常類似，但耳朵比較大、耳道也比較深，因此可以聽到更遠、而且頻率範圍更廣泛的聲音，所以就算在視線範圍之外，也能聽見主人「愛的呼喚」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原來有些品種狗狗聽力容易出現問題，如果家中狗狗不幸失聰，可以用這種方法和牠們互動。

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雖然狗狗聽力敏銳，但還可能因為後天過敏、病毒細菌、噪音或是4藥物造成牠們聽力受損。甚至有些品種的狗狗會出現先天性的基因聽損，例如斑點狗（大麥町狗）就有30%的機率會出現單邊、或雙邊的聽力損失，再來就是白色牛頭梗、牧羊犬跟英國獵犬等，這些品種的狗狗相對容易有遺傳造成的耳蝸血管紋缺陷，導致牠們內耳細胞受損。

而最常見的聽力問題，還是老化和細菌感染造成的。狗狗老了會跟人類一樣出現聽力退化的情形，另外，牠們毛茸茸的耳朵也非常容易藏有髒汙以及寄生蟲，嚴重的話就會導致發炎感染，造成聽力受損。所以如果飼主看到狗狗經常搔抓耳朵、或是耳朵出現異味、流膿等症狀，就要馬上帶去給獸醫治療。

而根據聽力公主的經驗，當主人發現狗狗聽覺好像有問題時，通常是日常生活中狗狗出現反常的行為，例如打開零食包裝時狗狗沒有像以前一樣跑過來。不過因為狗狗其他感官也相對靈敏，牠們還是可以藉由嗅覺、視覺來和主人互動，如果真的想測試狗狗聽力的飼主，可以在牠們睡覺時站在五公尺之外的地方，輕輕發出一些聲響，觀察牠們是否有所反應。

最後特別要注意的是，如果是後天聽力受損的狗狗，由於對外界的感受力變得遲鈍，所以帶牠們出門時要特別留意，因為牠們很可能察覺不到車子聲或路人腳步聲，就會容易受到驚嚇。

雖然喪失聽力對於狗狗本身生活不會造成太大影響，但飼主與狗狗的互動方式還是可以做一些調整。例如叫喚狗狗時改以食物味道、燈光照明或是敲地板震動的方式，也要跟親友說明不要突然去觸碰狗，避免牠們嚇到。

另外，聽力師也建議大家可以從小就用口語結合手勢的方式訓練狗，這樣未來如果狗狗聽力發生問題時，也可以用手勢替代，維持和狗狗之間的日常溝通。

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