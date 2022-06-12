狗狗冷知識｜汪星人不時嚎叫以為見到鬼？ 背後4大原因破解迷思
撰文：汪喵星球
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狗狗嚎叫是因為看到鬼？！快下滑一起破解吹狗螺迷思
狗狗嚎叫是看到阿飄（鬼魂）！？
不是啦～這是狗狗的本能喔！祖先狼群會透過嚎叫來傳達位置給迷途的夥伴～►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼狗狗為什麼會嚎叫？▼▼▼
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可能原因 1 – 危險警告
當狗狗察覺前方有危險，就會發出嚎叫， 警告夥伴不要前進了！
可能原因 2 – 呼喚同伴
用嚎叫向遠方的夥伴傳遞訊息，狗狗認可彼此時，也會發出嚎叫喔！
可能原因 3 – 對環境音有反應
聽覺範圍差別（赫茲）
奴才： 20 – 20,000
狗狗： 15 – 65,000
所以聽到遠方的機車聲、救護車聲，也會引起狗狗嚎叫喔！
可能原因 4 – 求關注
當狗狗焦慮或受傷時，也會嚎叫吸引奴才關心喔！
所以 … 別再誤會狗狗啦～嚎叫（吹狗螺）的原因有很多種，下次聽到就不怕囉！
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