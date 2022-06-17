狗狗搭車感焦慮致反常行為　2大情境下教你緩解毛孩的緊張情緒

外出遊玩、年節返鄉，一定都會想把心愛的毛孩帶在身邊。不過貓咪狗狗的感官比我們敏感許多，車內陌生的環境、引擎運轉的聲音，容易讓毛孩緊張不安；而大眾交通上氣息混雜，乘客的交談聲、行進時劇烈的晃動，都會對他們產生強烈刺激，進而引起焦慮。焦慮行為包括不停抓門、對窗外吠叫、全身發抖、從上車哭到下車…毛爸媽看到這樣的情況一定很心疼，卻不知道該怎麼緩解毛孩的緊張情緒。一起來看看怎麼幫助毛孩吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼毛孩搭車焦慮怎麼辦？▼▼▼

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自行開車帶毛孩外出

1. 上車前先消耗體力

可以帶狗狗在外面散步半小時左右，讓剛出門、超級興奮的狗狗慢慢冷靜下來；貓咪的話，事先用逗貓棒或是其他玩具，陪他在家裡玩耍一段時間。藉由運動消耗他們的體力，上車後自然會因為疲累而好好休息囉！

2. 給予安穩的位置

為貓咪、體型較小的狗狗準備運輸籠，放進他們平時習慣的毯子、玩具；體型大的狗狗可以利用牽繩、寵物用安全帶固定在後座。除了避免他們在車內走來走去、讓情緒更不穩定，也可以防止他們因為剎車而摔倒。

3. 定時休息

長時間待在密閉空間容易強化毛孩的緊張情緒，建議毛爸媽一趟車程最多不要超過 3 小時，帶狗狗下車走一走、透透氣，同時也可以避免暈車。

帶毛孩搭公共交通

1. 減敏訓練

建議在搭長途車的前一個禮拜，讓毛孩慢慢習慣待在外出籠內，帶著他們到戶外、接觸比較吵雜的環境；或是帶上短程巴士、地鐵，當他們表現穩定時給予零食做獎勵，再逐漸加長待在車上的時間，降低毛孩對搭車的恐懼。

2. 隔絕外界干擾

先將有貓咪狗狗熟悉氣味的睡窩、玩具放進外出籠，再準備一塊布蓋在籠子上，讓他們在公共場所有個隱蔽處、降低不安。不過要記得留個通風的小縫縫，避免籠內空氣不流通喔！

3. 適時撫摸

平常可以觀察毛孩喜歡被撫摸的位置，當毛孩表現出焦慮時，把手伸進籠內輕輕撫摸，讓他們知道你陪在他們身邊、不必害怕！

試試紓壓胺基酸！

除了行為上的訓練、適時的安撫陪伴，我們也可以嘗試用天然食補方式輔助，讓毛孩在搭車時感到放鬆。

汪喵紓壓胺基酸，由專業獸醫師與營養配方師共同研發，主要由四種天然胺基酸組成，有效成份為罐裝版的 1.34 倍，能幫助腦部多巴胺（dopamine）及血清素（Serotonin）作用；再額外添加天然雞肉粉，毛孩更喜歡吃、也更容易安撫毛孩搭車時的緊張情緒囉！

一起努力讓毛孩不再害怕搭車吧！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】