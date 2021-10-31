狗狗冷知識｜網傳壓制毛孩可令牠變乖　3大原因告訴你「勿亂來」

經常會被一些主人問：「我能不能學習如何壓制狗狗，我的力氣也不小的，因為我看到別人壓制狗很厲害，壓完狗就聽話了」，真的是這樣嗎？你會壓制狗嗎？



其實把狗用力量壓制住不是一個絕招，並非所有的情況都適合用這個方法。

把狗用武力壓制，可能只有情緒的宣洩（點圖放大閱讀）👇👇👇

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首先我們要明白，如果對狗狗有更輕微的方式能解決問題，千萬不要用壓制。

第二，如果使用了錯誤的壓制方式，你可能會被狗攻擊，因為牠不知道你突然襲擊牠，是一個什麼行為，是不是想傷害牠，如果牠有這個想法，牠自衛反擊也就順利成章了。

第三，你如果不會觀察狗狗的行為，你把牠壓下來了，你只是在宣洩情緒，覺得自己很厲害，然後你就滿足了。但是，其實你並沒有真正幫助到狗，做壓制後要做的事，讓牠學會自我放鬆，當狗在壓制的時候沒學會自我放鬆的話，牠只是被壓得很緊張，牠會非常害怕再次經歷這種事情。

所以不要看到網上別人做壓制，你就隨便把狗推下去，壓在自己的胯下，然後就覺得自己搞定了這隻狗，實際上可能並沒有用，可能還會有反效果。把狗壓制，並不是有力量就可以做的事情，當中還有很多需要觀察和微操作的技術，這是專業人士做的事，而不是普通家庭做的。

如果你的狗狗有很大問題要解決，請尋求專業人士幫助，而不是自己亂來。

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