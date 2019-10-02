狗玩具挑選3大學問　暴力狗狗選這款玩具最好

狗狗的玩具千千萬，主人有時都會發懵到底應該給牠買哪一種好，買玩具回家發現狗狗卻興趣缺缺，這時你也摸不著頭腦牠為什麼不喜歡。 其實給狗狗挑玩具是有學問的，因為不同的犬種喜歡的玩具和適合牠們的玩具都不一樣。

給狗狗買玩具能讓牠有一定的運動量，還可以讓牠開心地玩耍，不然一直苦呆在室內可能會讓狗狗把家給拆了，也能讓狗狗有自己的消遣。下面小萌君和你分享一下給狗狗挑選玩具的三點建議，狗狗的品種、喜好和習慣都是考慮點↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

有的狗狗對玩具會比較暴力，喜歡將牠咬碎拆解，破壞力很強，不小心就會將玩具吞下去。主人可以選擇一些耐用的玩具，例如由橡膠或者帆布材料製作的。（unsplash@justin veenema）

不同狗狗喜歡的材料、形狀、軟硬程度和觸感都不盡相同，這時候主人可以根據這些條件排列組合，再考慮狗狗的性格和行為習慣，選出更適合狗狗的玩具。

接下來給大家推薦兩款小萌覺得比好用的漏食球玩具（沒需要的朋友可以跳過）

亞馬遜益智自動漏食器

關鍵詞：小巧，便宜，有鈴鐺！

把食物倒進不倒翁裡面，然後就可以讓狗狗開始用鼻子去拱不倒翁，在搖晃的過程中，不倒翁裡面的食物會被甩出來，然後狗狗就可以獲得獎勵。

第二個就是第一個玩具的升級版！星記的漏食不倒翁！

關鍵詞：耐摔，耐玩，可調節！

這個漏食不倒翁的材質要比上面的那款要更加耐摔~除此之外還可以讓主人自己調節出口的大小，控制食物漏出的速度和難度。

對於在城市養狗的人來說，可能沒辦法每天陪伴狗狗太久，主人經常給狗狗買玩具，在牠獨自呆著時候，有玩具作伴，能自己給自己找樂子，這便是再好不過的事情。

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