關於狗狗月經你知多少　發情時期懷孕機會高　到底狗狗會否絕經？

之前很多人對於狗狗並不了解，所以對於狗狗也會來大姨媽這件事感到很驚訝。既然知道狗狗也會有大姨媽，所以有人也會好奇狗狗會不會也有絕經的情況。



母犬到了發情期大姨媽就會來拜訪，一般狗狗第一次出現這一問題通常是在6-12月齡之間，一般每年出現1-2次。當狗狗來月經時並不適合進行配種，而且對於未成年的母犬也不建議配種。因為這個階段的狗狗隻是達到了性成熟而未達到提成熟。

配種的適宜時間一般在經期的第11天左右時，是懷孕機率較高的時期。這段期間，公犬會不厭其煩騷擾母犬，而母犬也通常不會拒絕。

如果母犬在發情第11天左右與公犬配種了，那麼飼主就需要做好狗狗懷孕的心理準備了。兩個月以後就有可能有新生命降臨，當然這也是以配種成功為前提的。如果不想自己的狗狗懷孕，那麼還是應該看管好自己的狗狗，最好不要讓它們和公犬接觸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇關於狗狗月經的QA▼▼▼

+ 11

在狗狗來月經的時候最好做好相關防護措施，免得弄得地板上到處都是。這一問題現在比較好解決，因為有狗狗專用的安全褲，只要為其穿上即可。小型犬的量可能相對的少一些，而且大多數個股都會自己清理，狗狗自己清理後不會對家裡造成太大影響。不過中、大型犬就相對多一些樣恐怖所以一定要做好防護措施。

來姨媽可不可以洗澡？

有人說來姨媽時不能幫狗狗洗澡，其實目前沒有專業文獻指明狗狗發情期間不能洗澡。也有許多主人嫌狗狗太髒，在姨媽期間洗澡。不過狗狗通常會不願意配合洗澡，甚至鬧情緒。洗澡時應注意不要把沐浴露抹到隱私部位或者其附近，清水沖洗乾淨就好。

狗狗會絕經嗎？

狗狗與人不一樣，並不會出現絕經的問題。她們一生中可能會發生經期的間斷，然後繼續來月經。隨著年齡的增加，狗狗受孕的機率也會隨之，但還是具有懷孕的能力。所以不要認為老齡犬就是安全的，相反大齡母犬懷孕是非常危險的一件事。

狗狗月經異常是怎麼回事？

導致狗狗月經不正常的因素有很多，但是還是要去檢查一下狗狗的身體有沒有異樣。

來月經期間可以絕育嗎？

一般是不建議狗狗在發情期間絕育的，因為很可能面臨出血過多的問題。一般醫生也不太建議在這個時候絕育，如果主人堅持的話可能需要協商並簽訂協議。

延伸閱讀：狗狗搖尾巴就是開心？ 教你看懂汪星人的喜怒哀怕樂５種情緒

+ 17

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】