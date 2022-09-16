寵物健康｜貓咪胰臟炎的治療與照護指南　沒有特效藥可如何康復？

貓咪不明原因嘔吐、食慾或精神不佳沒有好轉？可能是容易混淆與腸胃炎的貓咪胰臟炎，小心別因忽略而延誤治療！貓咪胰臟炎有哪些症狀？如何診斷、治療照護呢？



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本篇內容可以了解到：



・胰臟重要功能

・貓咪胰臟炎常見症狀、原因

・貓咪胰臟炎診斷

・貓咪胰臟炎治療

・胰臟炎營養照護



▼▼▼惡名昭彰的貓咪胰臟炎！什麼是胰臟炎？胰臟到底發生什麼事？▼▼▼

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胰臟在身體扮演的重要角色

胰臟在動物體內負責兩個重要任務：一是負責內分泌，分泌胰島素維持血糖恆定；二則是負責外分泌，分泌各種消化酵素分解食物的養分，幫助消化吸收。

貓咪胰臟炎：容易被混淆的疾病

胰臟炎顧名思義就是胰臟正在發炎，胰臟發炎時，兩個主要功能都可能受影響，阻礙身體正常運作。

通常是因為胰臟自我保護機制消失，導致過多消化酵素被分泌出來，沒有發揮原本消化功能，反而開始破壞胰臟、周圍脂肪及器官，引發更多發炎物質，最後造成全身性發炎，甚至嚴重併發症。

胰臟炎常見症狀

「胰臟炎症狀沒有特異性，容易和其他疾病混淆！」

常見症狀有精神、食慾下降、嘔吐、拉肚子及體重下降等，獸醫檢查時可能會發現發燒、腹痛、脫水、低體溫或黃疸。

症狀很像一般腸胃炎，其他疾病也很常見，非常容易混淆！但若急性胰臟炎沒有即時控制，可能會轉變成慢性，甚至胰臟開始萎縮、纖維化。需要仔細診斷，避免延誤病情。

貓咪胰臟炎原因和狗狗不同！

引起貓咪胰臟炎的原因尚未明瞭，和狗狗不一樣，貓咪胰臟炎目前認為和不當飲食（高脂飲食）無關。少數引發胰臟炎的原因包括：發炎性腸道疾病、膽管肝炎、胰臟創傷、低血壓、腫瘤、中毒、藥物或自體免疫疾病。但實際上，可能有超過9成的貓咪找不出明確的胰臟炎病因。

怎麼知道貓咪有胰臟炎？

1. 快篩＆血液檢查

快篩檢查在診斷上非常重要，但是要小心輕微、慢性胰臟炎，快篩的敏感性比較低；血液檢查則是排除是否有腎臟、肝膽疾病等問題，同時評估有無相關併發症。

2. 影像檢查

包括超音波和X光，其中超音波檢查更為重要，可評估是否有胰臟腫大、周圍脂肪發炎，也能幫助排除是否有腎臟、肝膽疾病等；X光則協助判斷是否有異物堵塞等腸胃問題。

貓咪胰臟炎的治療與照護

「貓咪胰臟炎的沒有特效藥！」

目前貓咪胰臟炎以對症、支持治療為主，同時控制其他併發症。有時可怕的不是胰臟炎，而是胰臟炎引起的一系列併發症，輕微以消化道症狀為主，嚴重則有可能危及生命安全，不可輕忽！

支持治療以輸液、止痛、止吐或止瀉以及營養支持為主。胰臟炎通常會食慾不好、嘔吐或拉肚子，造成水分流失，輸液可以幫助避免脫水和體內離子不平衡；止吐和止瀉藥物可避免更多水份的流失。

抗生素治療則根據狀況來決定。一般來說，胰臟炎不需要使用抗生素，但如果懷疑有胰臟、膽管感染，或因嘔吐造成吸入性肺炎、敗血症等，就需要使用抗生素。

胰臟炎恢復的關鍵：吃飯！

營養支持對於胰臟炎非常重要。不管是人、貓或狗，都強烈建議要早期給予腸胃營養，幫助腸道修復、減少腸道細菌轉移，加速康復。相反的，長時間空腹可能誘發脂肪肝發生（特別是肥胖貓咪）。為了及早進食，獸醫可能會給予食慾促進劑或餵食管，鼻胃管則是貓咪短期灌食的最佳選擇。

營養很重要，但該吃什麼呢？

狗狗胰臟炎建議吃低脂主食，減少胰臟負擔。貓咪目前還沒有最佳的飲食建議，但不用像狗一樣吃低脂食物。但若已有慢性胰臟炎，避免高脂食物可能會有幫助。

建議選擇富含優良蛋白質、好消化的主食。額外補充精氨酸（arginine）、甲硫氨酸（methionine）減少脂肪肝發生；補充葉酸（folic acid）、維生素B12也能幫助腸胃修復。但如果同時有其他併發症，如：糖尿病、腎衰竭或脂肪肝，就需根據狀況調整飲食。此外，維持良好的體態也很重要，過胖會增加脂肪肝和糖尿病風險，讓胰臟炎更難控制。

因症狀很容易混淆，不易在早期發現，一旦發作可能會非常嚴重！貓咪胰臟炎其實是隱藏大魔王，毛爸媽千萬不要輕忽！

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