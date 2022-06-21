貪玩都柏文犬以輕快步伐墮進水裏　拍攝者不救笑稱：牠只是想玩

現在養寵物的人很多，只要天氣好隨處都可以看到有人在路上溜著毛小孩，透過訓練有些甚至不用牽繩，不過有時讓毛小孩自己走未必是個好事。



國外飼主FB＠Mallary Ross家中有隻傻呆愛耍寶的都柏文犬阿凡達（Avatar），有天出門叼著自己心愛的玩具，怎料玩具擋住整個視線，直接讓牠下秒變成名副其實的「落水狗」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

都柏文犬Avatar一個不小心便掉到水中，但在旁拍攝的媽媽沒有擔心，因為她知道狗狗擅長游水。

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影片中可以看到阿凡達叼在嘴巴的是空心飛盤，完美的讓牠長長的鼻子可以穿過，不過也剛好擋住牠的視線，但是阿凡達完全沒有遲疑，照樣走著牠六親不認的步伐，就算馬麻已經停下來，牠還是繼續勇往直前，結局也沒令大家失望，阿凡達到邊緣直接踩了個寂寞，「撲通～」就消失在畫面中，馬麻則把一切過程錄下，正所謂的「拍攝者不救！」

不過馬麻可以這麼放心看牠落水，完全是因為阿凡達是一位名副其實的游泳健將，在第二段影片中，阿凡達就算落水，牠也沒有驚慌失措，不但把飛盤嘮嘮叼著，還索性游起泳來，不免讓人懷疑，牠是想玩水才故意下去的。

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