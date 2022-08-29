金毛尋回犬遭猛虎群包圍反應超淡定　一段描述揭汪真實身份不簡單

TikTok一則由帳號@34z9u2上傳的短影片，名為阿金的金毛尋回犬身處在一群老虎中竟毫髮無傷，近期更被轉發至instagram帳號tiger__bigfan，吸引上百萬人點閱以及6萬多人點讚，觀看的網友都不禁為牠捏了一把冷汗。



影片中可見，阿金搖著尾巴無所畏懼的在8隻老虎間遊走，令人驚訝的是老虎們居然沒有把牠當成獵物，更沒有試圖傷害牠的舉動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻金毛尋回犬在老虎堆中卻表現得很淡定，原來牠和老虎間的關係一點都不簡單！

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看到上傳者在影片標題寫著「一隻狗媽媽要養好幾隻虎孩真的不容易」，網友才終於理解狗狗能與老虎和睦相處的背後原因。

這則影片讓網友大開眼界，「阿金自8隻老虎仍是幼虎時便開始餵奶，因此老虎們把阿金視為母親，根本不可能傷害牠」、「原來狗狗也能養育老虎」、「狗狗能跟老虎們自在相處，一定是在一起生活的時間很久了」。

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