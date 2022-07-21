GUCCI最新寵物系列　品牌袋子、項圈　貴氣與時尚並重

不管你是愛狗如癡還是驕傲當著貓奴才，既然當了鏟屎官就要為可愛的牠好好打扮，一起幸福地享受屬於彼此的歡樂時光。最有時尚態度的Gucci古馳，2022年推出為狗和貓設計的Pet Collection寵物系列，採用高品質材質和創新工藝，搭配最具辨識度的品牌標誌性圖樣。



Gucci Pet Collection包括寵物服飾、各式包包袋子、牽繩項圈以及餵食餐具等配件，給予主人與毛小孩時尚時髦的生活用品。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Gucci官方分享了出一段貓狗配搭上服飾、各式包包袋子及牽繩項圈等的宣傳影片。網民看後，都大讚極可愛，沒有違和感。

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Gucci寵物系列品項多元

Gucci古馳延續2021年9月推出靈感源自「珍奇寶櫃」的 Gucci Lifestyle系列，延續背後驚喜與快樂的描繪，2022推出Gucci寵物系列，為毛小孩中的貓咪狗兒設計了一系列時尚用品，並加入Gucci高品質材質、創新工藝與品牌logo圖樣。

對於經常旅行的寵物來說，GG帆布舒適的牽繩也很重要。此次推出產品有素色皮革、GG帆布、條紋織帶、花草圖樣和幾何圖樣字母G的項圈與牽繩，搭配Interlocking G標誌與鉚釘。不同長度和寬度的牽繩以及收納袋和項圈收納盒也都有相對應的材質與圖樣設計，能夠同色系搭配或混搭。

寵物服裝的部分有Polo衫、T-shirts、針織衫、防水外套，皆以鮮豔的色調和俏皮的招牌圖樣為特色，像是全身草莓和心型的設計、搭配Interlocking G和經典的Monogram圖騰設計，也在這次的衣著中，為造形搭配創造驚喜。

有品牌印花的陶瓷餵食碗搭配可拆卸收納盒和罩子，更便於攜帶，也有可供搭配的餵食墊。也提供訂製的迷你沙發，寵物能夠在上面休息。

根據品牌永續發展的承諾，Gucci Pet Collection包含再生聚酯纖維、再生棉和Demetra材質的產品。經過兩年內部研究，Gucci的突破性材料終於在2021年6月揭開了面紗。Demetra材質結合品質、柔軟度、耐用度、友善環境的精神，透過無動物成分的材料，且主要來源為可再生和生物基的來源。

這款Demetra材料源於品牌對未來材料的探索及創新，且全由義大利Gucci工廠生產，使用相同的專業技術和皮革製作工藝，使材料具有柔韌且有彈性的觸感與特質。

這一新系列透過Max Siedentopf擔任藝術指導及攝影的宣傳廣告揭開了序幕，充滿復古的靈感和夢幻的光澤，各種體型大小的毛小孩穿著新系列作品，在乾淨且色彩鮮艷的背景，讓每個毛小孩活潑個性表露無遺，而靈感則來自品牌對自我表達的想像。

【本文獲「世界高級品」授權轉載】