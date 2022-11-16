寵物健康｜貓咪常見疾病徵兆及健檢建議　6大老化現象飼主要知

隨著年紀增加，貓咪開始出現老化現象，但是老化經常與疾病症狀混淆，讓人誤以為貓咪『只是老了！』而錯過治療黃金時期。貓咪老化和疾病有什麼區別？ 貓咪健檢 建議項目有哪些？



本篇內容節錄自 劉子華的貓語生活 包含：

．貓咪老化及疾病區別

．貓咪疾病徵兆

．常見疾病症狀分類

．貓咪健檢建議



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▼▼▼辨識貓咪老化與疾病徵兆▼▼▼

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『你的貓咪現在幾歲呢？』

英國動物醫院對四千隻貓做的研究顯示，貓咪壽命的中位數是14歲（Dan G O’Neill, 2014），也就是有一半貓咪活超過14歲，四分之一的貓咪甚至活超過17歲！

你是否期待陪伴毛孩的時間越久越好？為了貓咪健康，必須要有良好照顧、預防疾病知識，並在生病時及早發現、治療。但貓咪是隱藏病痛的高手，不會告訴我們哪裡不舒服，所以「觀察力」及「疾病知識」很重要！

貓咪老化和疾病有甚麼差異？

隨著年齡增加，貓咪的視覺、聽覺、嗅覺敏感度下降，對新環境及動物的興趣也會降低。雖然感官、行為會有改變，但是有些改變需要特別留意，可能是疾病徵兆。

貓咪老化現象有哪些？

瞳孔改變

虹膜萎縮讓瞳孔邊界變得比較不規則狀，或兩邊瞳孔大小不同，都可能是老化造成的。不過也需要與眼內疾病，如：葡萄膜炎 區分。

聽力下降

通常會變得比較愛叫（可能是覺得環境變安靜，想透過叫喚取得回應），對噪音的反應跟年輕時也不一樣。

血壓升高

血壓會隨著年紀升高：健康貓咪平均血壓約為120 mmHg，超過十歲後可能上升至140 mmHg左右。超過160 mmHg且排除緊迫原因，代表血壓異常，可能有潛在疾病需要治療。

認知行為改變

白話文就是類似「老人痴呆」，約10-12歲開始可能會出現，通常是很細微的改變，包括與家人互動、性格及睡眠週期改變、空間認知障礙、踱步、愛叫，甚至有新的奇怪嗜好，情況可能時好時壞。

如果這些情況進展快且明顯，甚至伴隨步態的異常，可能就不是單純老化，而是神經系統相關疾病。

體態改變

毛的光澤減少、皮膚彈性變差。11歲開始肌肉量會稍微減少是正常的，但不應該摸到很明顯的骨頭突起。

【獸醫小提醒】維持貓咪肌肉量需要蛋白質！正常貓咪每天、每公斤體重需要5克蛋白質，計算一下貓咪有吃到這麼多嗎？



運動能力下降

走、跳的時候可能會較慢，但還是要保持流暢。若有卡頓、踩空、跳之前要猶豫很久，可能是有骨關節方面的異常。

辨識貓咪常見疾病徵兆

你會不會覺得貓咪跟以前好像哪裡不一樣，但又很有精神、食量也正常？或覺得貓咪精神變差、睡覺時間變長？

從日常細節找出疾病的蛛絲馬跡

貓咪好像變瘦了？鏟貓砂時覺得怪怪的？看似抽象的描述其實都有更具體的說明可以幫助辨識，先來名詞解析一下：

體重下降

4 公斤的貓變成3.6 公斤有差很多嗎？400 克是原本體重的 10%，就像50 公斤的成人瘦了5 公斤一樣很可觀的！

【獸醫小提醒】如果有刻意控制體重的貓咪，每周減重 0.5% 是安全的唷！



肌肉量減少

摸起來變「骨感」，特別是頭頂、背部、骨盆和大腿位置。

胃口變差

不只食量變小，還包括放飯時反應變弱（比較沒那麼興奮／期待）、吃得比較慢、開始會挑食也算。

排尿增加

次數增加、貓砂裡的尿球變大顆。

不正常嘔吐

跟吃飯無關的吐、一個月兩次以上或高於以往的頻率。

疼痛

摸到痛的部位會有反應（如：出手抗拒、閃避、哈氣）、躲起來、胃口變差、休息時頭部位置較低/眼睛半閉（像想打瞌睡）、叫聲增加或嚎叫、脾氣變差、不太舔毛。

嗜睡、精神變差

不太具特異性的症狀，只能表示貓咪現在很不舒服。

延伸閱讀：老貓便祕靠飲食可以解決 兩個方法改善貓排便問題

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貓咪常見疾病症狀分類

透過疾病分類，或許可以發現貓咪有些症狀特別符合某個疾病？這些可以幫助年紀漸長貓咪的飼主判斷常見疾病的徵兆！

牙齒及口腔疾病

胃口變差、吃進去的食物又從嘴裡掉出來、只用一邊的牙齒（歪著頭）咀嚼、只吃軟的食物、乾飼料不咀嚼直接吞、體重下降、肌肉量減少。

高血壓

造成身體各處氣官受損，進而產生的症狀可能有流鼻血、失明/瞳孔放大、呼吸加速、眼球震顫或身體失去平衡、走路搖搖擺擺或腳軟。

腎臟病

喝水量增加、排尿增加、便祕、食慾下降、體重下降、肌肉量減少、毛皮雜亂失去光澤。

甲狀腺機能亢進

食量增加、體重下降、肌肉量減少、喝水量增加、排尿增加。

糖尿病

活動量增加、變得比較愛叫、食量增加、體重下降、肌肉量減少、喝水量增加、排尿增加、嘔吐、拉肚子。

慢性腸炎

嘔吐、胃口變差、拉肚子、體重下降。

關節炎

跳上/跳下的高度退步、跳之前要猶豫一陣子、與人互動、玩樂減少、被抱起時/不明原因哭叫、在貓砂盆外面上大號、姿勢改變（如：拱背、坐歪一邊）、肛門及後半身的毛髮髒亂。

癌症

胃口變差、體重下降、肌肉大量減少、喝水量增加、排尿增加。

但是許多症狀都包括胃口變差、體重下降、多渴多尿等，甚至有時候症狀非常輕微或觀察不到，所以獸醫通常還是會依賴各種檢查方法來找出病因！

貓咪健檢會做哪些事情？

首先獸醫會詢問病史、做理學檢查（包括觸診、聽診、量體溫等），對貓咪的身體狀況有初步概念，再做下一階段的檢驗，包括：

貓咪健檢會做哪些事情？（汪喵星球授權使用）

確切檢查項目會視症狀或懷疑的疾病而定，會在與家長溝通確認後才進行。

希望大家能多注意觀察貓咪的有無異常，並且每年帶七歲以上的貓咪去做 貓咪健檢 。就算表面正常可能還是有潛在疾病，若能在早期就控制疾病成效會更好，貓咪少點受苦，治療花費也更少。

七歲以上貓咪健檢建議

七歲以上貓咪健檢建議（汪喵星球授權使用）

台北貓醫院常有家長帶「健康」貓咪做例行性健康檢查！一方面是大家對毛孩健康標準提高了，有些則是經歷過貓咪突然生病的情況，想確保其他毛孩的健康。有時的確因此發現有異常的部分，症狀發生以前就開始處理治療了！

獸醫在看急診時遇過太多貓咪「突然」病倒，特別是家中養很多隻貓的家長，看著他們一個個臉上愧疚的表情，真的希望這些事能減少發生。

最後，動物看醫生不像人有健保這麼便宜，平時就要定期幫毛孩存一些健康基金唷！

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