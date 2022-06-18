貓貓冷知識｜貓咪總愛推倒東西的4大原因 是狩獵本能在作祟？
撰文：汪喵星球
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你家貓咪也是推東西高手？ 是想吸引你注意嗎？下滑一起來看手滑的4個原因！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼貓咪手滑的4個原因▼▼▼
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🔶 原因 1 ：狩獵本能
貓咪是天生的狩獵者，喜歡捕捉四周物品並玩弄，檢查是否有獵物躲藏喔！所以當家裡沒有其他獵物，貓咪就會把桌上的東西當作狩獵對象 …
🔶 原因 2 ：吸引注意
依據過往經驗，發現推倒東西的巨大聲響，奴才會立刻衝過來關心。可能是餓了、貓砂髒了、所以主子試圖引起注意喔！
🔶 原因 3 ：肉球的親密接觸
用肉球探索物品的溫度、觸感，能幫助貓咪認識周圍新事物。這就跟貓咪看到新玩具，會先用手掌試探一樣喔！
🔶 原因 4 ：製造樂趣
因為太無聊，如果東西會滾動、發出聲音，就會吸引貓咪想推推看。
🔶 怎麼改善貓咪推東西的壞習慣呢？
1. 環境簡單化：把桌上、櫃子上收乾淨，並且不要放易碎物品。
2. 讓貓咪生活有樂趣：固定時間陪貓咪玩耍、消耗精力，讓貓咪不無聊。
3. 推倒東西不責怪：先忽略貓咪，讓牠知道這個行為不會引起你的注意。你家貓咪也超愛推東西下桌嗎？
你覺得牠是哪種手滑原因？一起改善貓咪推東西下桌的懷習慣吧！
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