寵物健康｜貓狗居家毒物成分列表　打造寵物友善環境飼主必睇

我們的居家用品其實潛藏許多對貓狗有害的成分，如果沒有好好處理、收納，不小心誤食就會有中毒的危險…



貓狗居家常見毒物成分有哪些？疑似誤食怎麼處理？如何挑選寵物友善清潔用品呢？一起打造讓毛孩舒適又安全的環境吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本篇內容可以了解到：

・寵物友善環境的重要性

・毛孩常見居家毒物成分列表

・毛孩疑似中毒處理方式

・寵物友善清潔挑選指南



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為什麼要打造寵物友善環境？

毒理學之父 Paracelsus曾說：「萬物皆有毒，只是劑量決定毒性。」

暴露在少量潛在毒物之下，不會對我們造成立即危害，但卻可能容易傷害毛孩，主要有三大原因：

1. 毒物代謝能力不同

貓狗毒物代謝能力與人不同，許多物質由於貓狗缺乏代謝酵素或代謝緩慢，不小心接觸就可能中毒。例如：對貓狗來說，巧克力的「可可鹼」會造成心臟、神經等中毒症狀，嚴重甚至會死亡。

2. 中毒劑量差異

有些物質對人或貓狗都會造成危害，但是由於人的體重遠高於貓狗，較高劑量才會中毒，然而貓狗體型小，接觸到少量就可能產生中毒症狀。

3. 接觸方式不同

貓狗通常沒穿衣服且身體直接接觸物品、地面，毒物可能透過皮膚吸收，加上貓狗會有理毛、舔舐及吸吮的習慣，毒物不知不覺就會進入體內累積。

毛孩常見居家毒物成分列表

居家用品包含的毒物成分，如果被好奇、愛玩的毛孩打翻、誤食，隨時可能有生命危險。家裡若有下列產品，一定要放在毛孩無法接觸的地方，例如：櫥櫃、設置防開裝置。

殺蟲、老鼠藥劑

為了更有效除蟲、滅鼠，許多殺蟲、老鼠藥的適口性都設計得很好，造成貓狗誤食中毒的機率增加。

老鼠藥

通常含抗凝血成分，造成體內凝血異常，會因大量出血而有生命危險，常見中毒症狀包括皮膚出現不明血點、瘀青、吐血等。

殺蟲藥

多含有機磷，會造成貓狗神經性中毒症狀，如：流口水、走路不穩及抽搐等。此外，貓咪無法代謝除蟲菊（Pyrethroids）成分，貓奴在挑選驅蟲、殺蟲產品時應盡量避免。

【注意！】有些狗狗驅蟲藥包含「除蟲菊」，因此貓狗驅蟲藥需區分清楚或確認是否通用。



精油用品

為高度濃縮、萃取的成分，對貓狗來說刺激性高。

香氛精油

常見種類包括酚類：茶樹、檸烯類：柑橘、薄荷等，屬於貓狗難代謝的成分，應盡量避免使用或出現在用品中。

若需使用精油，建議經過稀釋且注意環境通風，並提供毛孩能躲避的空間！

樟腦丸、樟腦油

樟腦丸中的萘（Naphthalene）及樟腦油的氫芳香環松烯（hydroaromatic terpene）會讓貓狗產生中毒症狀，如：嘔吐、癲癇或肝衰竭等

人用藥物

感冒、止痛藥

∙ 阿士匹靈（Aspirin）

貓狗誤食含有阿斯匹靈的藥物會造成腹痛、嘔吐及胃潰瘍等。此外，阿斯匹靈在貓咪體內代謝時間更長，對貓咪來說特別敏感，貓奴一定要注意！



∙ 乙醯氨酚（Acetaminophen）

貓狗誤食含有乙醯氨酚的藥物：普拿疼，會造成紅血球變性及肝毒性，進而產生中毒症狀。



痠痛貼布、軟膏

通常含有非固醇類消炎藥物（Nonsteroid Anti-inflammatory Drugs, NSAIDs）、氟比洛芬（flurbiprofen）等，如貓狗不小心接觸、誤食，容易造成急性腎衰竭，嚴重甚至死亡。

【注意！】除了收納好外，也要防止藥膏沾染到衣物、床單、物品等，避免貓狗接觸。



清潔消毒劑

消毒劑

酒精、漂白水及酚類消毒劑，對貓狗刺激性高，不小心接觸誤食就容易中毒。

➤ 未稀釋消毒劑收納在毛孩不會接觸的地方

➤ 消毒劑使用時按比例稀釋，消毒後用清水將殘留消毒劑清除，使用後的用具清潔、收納好

➤ 不要拿消毒劑直接擦拭、噴灑毛孩！

【注意！】貓咪無法代謝酚類，養貓家庭應盡量避開Hydroxybenzene（苯酚）、para-chloro-meta-xylenol (PCMX) 等成分，例如：滴露。



清潔劑

甲醛、甲醛釋放劑及乙二醇等成分都已證實對動物體有害，接觸容易中毒、致癌，因此毛孩家庭挑選清潔用品可以盡量避開以下幾種成分：

∙ 甲醛

formalin, formic aldehyde, methanediol, methyl aldehyde, methylene glycol, methylene oxide



∙ 甲醛釋放劑

Quaternium-15, DMDM Hydantoin, Diazolidinyl urea, Imidazolidinyl urea



∙ 乙二醇

2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol, 2-Butoxyethanol



生髮液

常見落建生髮液的成分米諾地爾（Minoxidil），會造呼吸急促、咳嗽等中毒症狀。尤其貓咪缺乏分解此成分的酵素，只要接觸少量就可能死亡。

【注意！】目前毛孩米諾地爾中毒的死亡機率很高！養貓家庭使用時一定要小心，將生髮液放在無法接觸的櫥櫃，同時也要避免舔舐頭髮、枕頭等



毛孩誤食緊急處理方式

緊急對策

Step 1. 拍照、紀錄可能誤食的物品

將可能誤食的東西連同成分表、濃度一起拍照紀錄，提供獸醫判斷治療的方式。



Step 2. 緊急送醫治療

若狀況緊急，可以先跟獸醫聯繫處理方式，勿自行催吐或給予活性碳。否則可能造成吸入性肺炎、食道、腸胃發炎等，情況會更加嚴重。



寵物友善清潔挑選原則

除了把居家用品收好，毛孩經常接觸的用品，如：衣物、棉被、睡窩或餐碗等，清潔上盡可能挑選沒有刺激性成分、溫和的洗劑，可以避免有害成分長期的刺激、累積喔！

家裡有上述潛在危險成分也無需太緊張，大原則就是把危險用品收納好，使用時留意安全注意事項，在毛孩經常接觸的地方使用無香精、刺激性的洗劑，打造人寵安全、舒適的環境！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】