加拿大女子與愛貓失蹤9年奇蹟重逢感動淚崩　帶回家發現胖了1圈

毛小孩失蹤總是讓不少飼主相當擔心，但能夠重逢的確是奇蹟。一名女子9年前遺失了自己的愛貓，當時她用盡各種手段尋找都沒有找回貓咪，日前她接到一通電話，對方表示找到她的愛貓請她前來帶回家，女子興奮接回貓咪發現牠還胖了好幾公斤，當場感動淚崩。



綜合外媒報導，加拿大女子彭貝伊(Michelle Bombay)所飼養的白底虎斑貓「夏娃(Eva)」於2013年11月時離家失蹤，心急如焚的她到處找尋愛貓的身影，還在社群網站上不斷張貼尋貓啟事，但一直都沒有消息，難過的她這幾年來完全沒有放棄尋找愛貓的希望，但無奈時間不斷過去，還是沒有找到夏娃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼愛貓失蹤9年奇蹟重逢更胖了幾公斤▼▼▼

+ 9

眼看找尋夏娃的希望落空，彭貝伊對此事也越來越想要淡忘。但今年在7月底的時候，溫伯尼人道協會的工作人員突然打電話到彭貝伊家中，詢問她是否是一隻失蹤貓咪的主人時，彭貝伊感動得流下眼淚。彭貝伊表示，她簡直不敢相信失蹤九年的夏娃會被找到，她掛斷電話後連忙聯絡姪子姪女一起前去收容所帶回夏娃。

彭貝伊與姪子姪女來到協會收容所，果然見到了9年不見的夏娃，令彭貝伊驚訝的是，夏娃儘管看起來老了些，但牠竟然比當初走失時還要胖上一圈，看得出來身體相當健康。溫伯尼人道協會(Winnipeg Humane Society))經理巴納比(Audrey Barnabe)指出，能夠幫助夏娃與牠的主人重逢他們很開心，透過夏娃耳朵上的晶片，才成功找回原主人。

巴納比說，他們用夏娃身上的晶片查到彭貝伊的資料，同時透過在溫伯尼流浪貓救助團隊(Winnipeg Lost Cat Assistance)的Faceook粉絲專頁發文，這才連繫上彭貝伊，讓愛貓順利回家。巴納比表示，她在協會工作17年從未見過一隻貓咪失蹤這麼久之後還能回到主人身邊，「這個故事告訴大家永遠不要放棄希望，如果你的毛孩走失了，請向動保協會尋求協助」。

延伸閱讀：玳瑁貓在家裡失去影蹤 老夫婦含淚為牠超渡 2年後竟然奇蹟出現

+ 26

延伸閱讀：

女童天天騎大象上學 坐上去前「禮貌膜拜鞠躬」致謝..牠溫柔抱小主人上路

貓界恥辱？機智米奇躲黑貓影子死裡逃生 網笑：不願向老鼠低頭

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】