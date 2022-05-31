流浪毛孩街頭往生　動物善終義工這樣做　給牠們最後的尊嚴離開

入夜後，在熙來攘往的大埔汀麗路，一輛的士撞倒一隻歲半的棕色唐狗，直捲車底。的士輾過牠時上下搖晃，但司機未有多加理會，揚長而去，剩下唐狗在地面上翻滾數圈後停下，橫卧在路中心。途人不忍唐狗慘狀，把牠抱到旁邊的行人路。此時牠已經失去動靜、不再呼吸，嘴邊有一灘鮮血，沿路邊淌下，生命在同伴與途人的凝視中悄然離去。

面對這隻遭遇橫禍的唐狗，途人不願牠陳屍街頭、成為昆蟲的食物，或是被食環署運到堆填區，與垃圾作伴，因而聯絡動物善終義工文哥，讓文哥駕車來帶走牠，為唐狗安排火化，正式送牠最後一程。

記者｜汪樂霖 編輯｜吳卓賢 攝影｜吳卓賢 陳衍諾



文哥任職送貨司機十多年，六年前開始義務救援傷病動物，家裏養的八隻貓也是他拯救的流浪動物。直至四年前發生的一件事，令這個動物救援義工轉而踏上「動物執屍人」的道路。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

街頭往生的流浪毛孩，全靠動物善終義工無私的付出，才能讓牠們有尊嚴地離開。

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文哥憶述事發當日，他正駕車到將軍澳送貨，發現一隻被車輛輾過的流浪貓分屍在車道上，腸臟溢了出來。文哥不忍目睹如此慘狀，當時只有一個想法：不想牠在路上一直被車輾過，於是決定立馬折返，徒手執拾四散的遺體。不過，他當時完全不知道該如何處理屍體，後來從相識的寵物店老闆口中得知動物善終服務，於是托老闆聯絡善終公司，再由公司即時派員工安排遺體接收和火化。

這一次「執屍」經歷，成為文哥堅持為毛孩善終的起點。他坦言，原本參與的動物救援工作甚為耗時，需要帶傷病動物到診所治療和定期覆診，有正職的他實在難以兼顧。加上香港已有很多動物救援義工，善終義工卻少之有少，而善終工作較為容易處理，主要是執拾遺體、安排火化和撒骨灰。話雖如此，在轉型後，他投放的心力不比以往少。

善終工作繁多 為毛孩東奔西走

當文哥收到發現流浪貓狗遺體的市民求助時，無論當刻是開工或在家，他也會盡力完成。他曾試過一日內獨力處理高達10宗求助個案，平均一個月則處理約70宗，高峰時更超過100宗。個案遍佈全港，令他一天內要跑勻各處執拾動物遺體：

在香港仔接收完（遺體），然後到沙頭角，沙頭角接完，接着就是錦綉花園，那些求助同時來的。 文哥

幸好文哥的工作時間較為彈性，只要在傍晚前將貨送到即可，讓他能自行安排送貨與處理求助的次序。若遺體位於繁忙的馬路上，求助人又未能在原地看顧或幫忙移至路旁，他就會先放下手上工作，趕去拾起遺體，以免牠們的身軀被車多次輾壓而變得殘缺。

一般情況下，文哥到達求助現場後，會先戴上手套，仔細觀察貓狗遺體及其傷口位置，並拍照記錄。接着，他會用探測機掃一掃遺體，檢查牠身上有沒有晶片，判斷牠有沒有主人。有時文哥會遇到嚴重腐爛的遺體，依附在上的屍蟲數之不盡，但他不會嫌骯髒，先向遺體噴灑消毒液以驅除屍蟲，再如常把牠放進膠袋，最後放到車尾箱的雪櫃雪藏，防止牠進一步腐爛。

返回車上後，文哥會在他成立的Facebook群組發布遺體照片，交代發現時間、地點與推測死因，除了看看主人會否認領動物，亦希望群組內關心動物的市民能了解每天都有貓狗往生，但願司機減少撞倒牠們，即使撞倒亦把牠們放到路邊，讓牠們不會再重複被車輾過。同時，他又會聯絡動物善終公司，嘗試在當日內把遺體送至公司的大冰倉雪藏，再安排火化。他解釋，畢竟車上的雪櫃不大，難以容納過多遺體。

這看似簡單的程序，文哥需要重複無數遍，連休息時間也變少。有天晚上，他接到很多求助個案，要通宵「執屍」至翌日上午11時才能休息，為免影響工作，他唯有在完成後駛到公司前，在車裏瞌睡數小時再上班。

執屍危險處處 為毛孩身後事拼命

為了善終工作，除了犧牲休息時間，文哥甚至要以身犯險。他平日處理的動物當中，十居其九都是被車撞死，所以他經常到高速公路執拾動物遺體。不過，把車泊在路旁後，文哥每次只攜着膠袋和手套，夾着「人字拖」，踏上公路執拾，沒有其他保護裝備。倒是Facebook群組的市民得知文哥如此冒險，主動送他一件反光衣，減低他被車撞到的風險。

有一次，文哥要到粉嶺公路「執屍」，當時他把車停在靠左的壞車路壆，並打了死火燈，甫下車便看到貓隻的遺體已被輾壓得扁了。他知道，若不即時拾起遺體的話，其皮肉會緊緊黏在路面上，要花更多時間用鏟慢慢刮起，但在公路這樣做會非常危險。情急之下，文哥連反光衣也沒穿上，當面前的車駛過後就橫越幾條行車線，跑到靠右的快線冒險「執屍」。

另一次令文哥難忘的，是他在九龍城唐樓高處執屍的經歷。當時他收到街坊求助，唐樓的三樓平台上有貓隻遺體。他尋遍唐樓各處，發覺只有進入住户單位才能拾到貓隻，但當時遺體已傳出惡臭、滿佈屍蟲，文哥推測住户未必願意讓他進入其單位，亦曾敲門嘗試詢問住户，但沒有人應門。於是，他把心一橫，將執屍用的膠袋、手套塞進褲袋，經唐樓外圍的維修棚架，徒手爬上三樓平台。他直言自己畏高，又沒有任何安全措施，一邊爬一邊害怕得全身顫抖，不敢往下看，亦擔心棚架不能承受他的重量而塌下。幸好最後他用了15分鐘爬到平台，拾到遺體，再安全返回地面。

多次冒險執屍，文哥的家人不禁有微言，問他有沒有需要這麼「搏」，着他小心。他雖明白當中危險，但他覺得這樣做也是值得，「你幫到牠，牠肯定很開心」，而自己也會心滿意足。

送別往生毛孩 望牠們來生更好

拾起遺體後，文哥會攜牠們到善終公司火化。他有佛教信仰，所以善終公司會為貓狗安排超渡和誦經，再為遺體火化。火化費用視乎動物種類和體型而定，一般兩隻貓需要800元，一隻狗便宜的話需要約1000元。在火化前，善終公司職員會在遺體身上鋪「往生被」和「往生花」。所有相關費用皆由市民捐款支持，再由文哥打點張羅。

來到貓狗的最後一程，文哥希望牠們能夠開心地走，輪迴投胎後有更好生活：

牠生前是流浪，當然不想牠再做動物，希望牠下世做人，做寵物也沒有問題，那希望牠有好主人。 文哥

成立動物善終基金 助動物帶尊嚴離開

除了文哥，亦有機構以另一種方式替流浪動物善終。非牟利獸醫服務協會（NPV）自2005年成立至今，主要為動物提供醫療援助。2021年4月，為紀念一直與協會合作改善動物權益的已故藝人曾偉權，NPV設立動物善終基金，依靠坊間捐助支持，提供免費善終服務。

基金旨在替去世的流浪唐貓唐狗善終，在NPV診所或街頭往生的動物同樣受助。NPV高級幹事吳蔚美形容，這些流浪的社區唐貓唐狗是「弱勢之中的弱勢」，因為相比名種貓狗，牠們較少人關注，而且沒有主人照顧，每天都流離浪蕩、沒有穩定的食物來源。因此，無論是NPV的醫療援助，或是成立不久的善終基金，都是針對這群流浪動物提供支援，並透過基金支付一切善終費用。

當市民在街上發現貓狗遺體時，可以聯絡NPV，提供遺體的地點、照片、聯絡人的姓名及電話，並儘量在原位等待，NPV會安排指定善終公司，善終公司職員一般會於一小時內到場接收遺體及火化。

動物福利仍待改善 善終之路依然漫長

基金成立至今，NPV共處理10多宗求助個案，吳蔚美認為，這是因為基金成立初期，尚未有太多人認識，而且大眾對發現遺體一事較為忌諱。吳蔚美呼籲市民拋開舊有想法，不要當發現遺體是不吉利的事，看到貓狗遺體時能夠聯絡NPV處理。

如貓狗遺體一直處於街頭而無人理會，食環署職員發現時就會拾起遺體，運到堆填區棄置。按食環署資料，署方在全港多個地點收集動物遺體，包括公眾垃圾收集站與位於鄉郊的動物屍體收集站。當食環署收到發現遺體的市民來電，署方會安排承辦商儘快到場收集遺體，經消毒和包裹後再運往堆填區處置。

該處（堆填區）有其他垃圾，變相與牠們生前的環境一樣惡劣，同樣與垃圾為伍。 吳蔚美

吳蔚美認為，食環署處理貓狗遺體的做法與NPV的理念截然不同。她說，流浪動物生前居無定所，生活很差，NPV想牠們能夠有尊嚴地走最後一段路，呼籲大家響應協會的善終服務，「牠生前那麼慘，希望牠死後真的可以安樂，在較好的環境離開」。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：毛孩街頭往生 動物善終義工送最後一程】