簡單路障難倒狗狗進出　汪星人最終投降趴地　爸：想牠克服恐懼

各位鏟屎官如果是在家中供奉毛小孩，出於安全原因，可能會限制一些地方的進出，像是廚房或陽台。日本推主家中飼養了一隻伯恩山犬正男（まさお），為了不讓牠在出門以外的時候靠近玄關，而採取了些許措施…►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼是甚麼路障難倒正男？附上正男日常生活照▼▼▼

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正男爸爸採取的措施，既不是設置一個大柵欄，也不是加裝一個大門來擋住去路，而只是在通道中加裝一根桿子，以正男的身型和運動能力，不論是鑽過去或跳過去應該都是輕而易舉的，不過，正男似乎有點天然呆…不對！牠是很乖很聽話。

雖然不知道正男是不是知道不能去門口，還是覺得不能突破桿桿，這個結果都令爸爸很滿意。就算這是一個充滿弱點的對策，其實爸爸也是因為很了解正男的個性才會出此對策，他表示，正男非常膽小，可能連鑽過去或是跳過去都不敢，爸爸還笑說，希望正男有一天能克服恐懼。

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