奶貓出生後狂掉毛全身光禿禿　最終發現屬稀有品種　驚人身價曝光

米克斯毛孩經常會出現驚喜包。一名專門做貓咪中途的女子日前收編兩隻懷孕母貓，貓媽媽生下孩子後其中有一隻奶貓長得跟其他小貓不太一樣，毛髮稀疏又看起來營養不良，女子相當擔憂，怕小貓罹患疾病，但結果後來發現這隻小貓竟然是超稀有的生物。



美國緬因州(Meine)女攝影師華爾頓(Brianna Walton)相當喜歡貓咪，也因此有在做貓中途的工作，想拯救更多能幫到忙的貓咪。日前華爾頓中途兩隻感情相當好的懷孕母貓回家，在她的細心照料下母貓們平安順利生下共12隻貓寶寶，不過這窩小貓裡面有一隻叫做「葛瑞西(Gracie)」的小黑貓長得特別不同。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼奶貓掉毛全身光禿禿，原來牠是稀有品種（驚訝）▼▼▼

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華爾頓表示，葛瑞西之所以跟其他小貓不一樣，主要在於牠的身形看起來特別瘦小，身上的毛比起一般小貓稀疏不少還不斷掉毛，就算是兩隻貓媽媽悉心照顧，牠的臉及身體也是不停掉毛，身上看起來光禿禿的，這讓華爾頓很是擔心，懷疑小貓可能生病。

葛瑞西不同於其他奶貓的長相讓華爾頓相當憂慮，很怕日後小貓到可以送養的年紀時卻乏人問津，因此她做好了自己收編葛瑞西的心理準備，但又擔憂葛瑞西是否身患疾病，就趕快帶牠去獸醫院檢查。獸醫給葛瑞西做了詳細的診療後，表示牠除了輕微發燒跟掉毛症狀沒有其他異常，毛髮會隨時間漸漸長出來，不用太擔心。

儘管有獸醫這樣說，華爾頓還是覺得有些疑惑，打算繼續觀察葛瑞西的狀態。過了一陣子，葛瑞西同窩的手足們都漸漸成長，葛瑞西也的確如獸醫所說長出毛髮，可是牠跟其他兄弟姊妹們比起來長相更是不同了，換毛速度也是一般貓咪的好幾倍，華爾頓上網一查才發現原來葛瑞西不是普通的貓咪，而是相當稀有的「狼貓(Lykoi,wolf cat)」。

狼貓這種品種是屬於貓咪自然突變，該品種起源自2010年，因為長的有點像貓又像狼，因此才有「狼貓」之稱。狼貓主要是由無毛的斯芬克斯貓與黑色短毛貓交配誕生出來的新品種，外貌特徵主要是眼睛、鼻子、嘴巴及耳朵周圍無毛，身上的毛量也不完整，乍看很像皮膚病貓。

狼貓在市場上的價格可是相當不斐，根據外國寵物網站Pet Keen的估算，一隻狼貓約有美金1500元至4500元的身價，平均身價大約落在美金2500元，可以說是不少喜愛品種貓的新寵兒。華爾頓表示，葛瑞西的媽媽是一隻黑貓，可能是過去在流浪貓圈子裡待過，有混到其他狼貓的血統，才會生下葛瑞西這樣的小狼貓。

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