貓咪總愛叼野生動物「報恩」？　教你4大妙方避免小動物無辜受害

有些餵養的浪貓或放養的貓咪會叼些老鼠、小鳥等給餵養牠的人，而人們也覺得這樣的行為很可愛、有趣，甚至是貼心，經常會開玩笑說這是「貓的報恩」。然而事實上，貓咪的這個行為很有可能傷害無辜的小動物，造成野生小動物的浩劫，並不是能夠有趣或輕鬆看待的事。那麼我們可以做些什麼加以避免呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：Q小蓉／滔客



▼▼▼4大妙方避免小動物無辜受害▼▼▼

+ 7

一、不要放養

放養除了可能使野生小動物遭到貓咪獵殺，在台灣，更可能因為外在的人事物傷害你寶貝的貓咪。因放養而遭受傷害的貓咪為數不少，最近一個獸醫提到的案例是飼主讓貓咪走出家門曬太陽，飼主就在一旁看著，然而突然出現一群狗，在飼主面前將貓咪咬成重傷。意外的發生往往令人措手不及，你認為再安全的環境，也未必真正 100％安全。

二、讓貓咪繫上鈴鐺

這個方式多少能夠對小動物示警，減少遭到獵殺的機率，但如果是長期在戶外生活的流浪貓，這樣也可能增加牠自身的危險，必須斟酌；如果是偶爾出門的家貓，則建議選用聲音較暗啞的鈴鐺，才不會讓聽力敏銳感到刺耳。

三、讓貓咪繫上顏色鮮豔的領巾

這個方式同樣多少能夠對小動物示警，使牠們減少遭到獵殺的機率。但要注意領巾不可綁死結，以免貓咪勾到東西勒住脖子。

四、讓貓咪戴上會定時發出聲音的環

這樣的商品香港、台灣似乎還沒有，可以在國外的網站找看看，如此既不會隨時發出吵雜的鈴鐺聲，也有對小動物示警的作用。

延伸閱讀：貓貓趣聞｜盤點3個貓咪難以捉摸的行為 偷窺你去廁所其實有原因

+ 17

【本文獲「滔客」授權轉載。】