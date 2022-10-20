女兒送爸爸一件特別衣服令其瞬間淚崩　用愛造就這份完美禮物

對我們來說，寵物的壽命真的很短，雖然如此曾經相處的點點滴滴還是遠存在我們心中。國外有個超有愛心的老父親雷納託（Renato），他對動物的熱愛絕對超過一般人，為此他的家人準備在他生日給他一個特別驚喜。



雷納托女兒拉諾斯（Llanos）表示，她爸爸很滿足於現在的生活，基本上什麼都不缺，因此她完全想不到要送什麼東西給她爸爸，之後往爸爸珍愛的東西方向想，靈感也隨之而來…多年來，雷納托養了很多動物，每隻都是流落街頭或是收容所領養而來的，每隻都在他的心中佔有一席之地。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼到底該衣服有多特別令到爸爸淚崩？▼▼

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所以拉諾斯決定送爸爸一件特別的衣服…一件印滿雷納托過去到現在養過的所有寵物，從影片中我們可以看到雷納托對這禮物的反應，當看到衣服上的圖案後，他馬上流下感動的淚水，家人見狀紛紛湊上去給與擁抱，拉諾斯表示，「這是一個美好的時刻，看到爸爸對衣服如此喜歡和感動，我們全家也跟著激動得哭了。」

拉諾斯還笑說，她爸爸珍愛的東西又增加一件了，現在都要洗完澡才會換上他的生日禮物，當然雷納托對家人的愛還是勝過這一切。拉諾斯最後說，「我們是受到爸爸平時的寵愛和對動物的熱愛，才得到這件完美禮物的啟發。」

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