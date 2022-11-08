有片｜貓媽媽叼奶喵放到小主人身邊　網友：見見未來的鏟屎官

為人父母最常做的事情應該就是曬小孩。日前一段可愛的影片在網路上瘋傳，一隻貓媽媽日前生了一窩小奶貓，剛好牠的貓奴也生下了可愛的小寶寶，貓媽媽就叼著自己的孩子湊到小寶寶面前，就像是在跟他說「你覺得我孩子可愛嗎」，萌萌的互動吸引不少網友熱議。



美國德克薩斯州一名女網友「pearlsragdolls」家中養了一隻3歲的布偶貓「夏天(Summer)」，1年多前牠升格為新手媽媽，生了一窩共5隻小奶貓，初為人母的牠對小貓們很是照顧，剛好女網友也剛喜獲麟兒不久，家中瞬間人口與貓口倍增，每天都充滿著溫馨又忙碌的氣氛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼奶貓與嬰兒的日常▼▼▼

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貓奴某天就捕捉到一段溫馨畫面，夏天不僅要照顧自己的小孩，也會幫看顧小主人，牠見到小主人躺在地墊上休息，突發奇想就把自己的小孩叼過來，輕柔放在小嬰兒面前，就像是在跟小主人說「你看，這就是你的兄弟姊妹喔」，非常有愛的畫面讓飼主相當欣慰。

影片貼出至今已吸引超過2百萬名網友觀看，網友都被如此溫暖的互動治癒到，留言表示「貓媽媽可能想讓寶寶們一起玩」、「希望小寶寶能跟小貓咪一起玩耍和成長」、「這是讓小孩從小就認知到未來自己也是鏟屎官的概念」。

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