遛狗要留心　狗狗外出散步誤食止痛藥　出現急症致雙眼失明險喪命

帶狗狗外出散步要小心牠誤食！有飼主帶小型寵物犬出去遛，狗狗不知在哪誤食了止痛藥物，結果出現急症險些喪命，最後也導致眼睛失明。



美國飼主伯恩斯（Lori Burns）早前帶自家的兩隻狗狗在加州自宅附近遛狗，其中一隻體重15磅的愛犬錢斯（Chance）突然呼吸變得急促沉重，隨即倒地。伯恩斯趕緊將狗狗送醫急救。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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獸醫檢查錢斯發燒到攝氏41度，趕緊給錢斯冰敷，並給予氧氣和靜脈注射，但發現燒一直沒退，擔心這樣下去可能會導致器官衰竭而死。

獸醫在血液中檢測出某項物質發現病因，錢斯攝取過量的藥品羥考酮（oxycodone），羥考酮是一種緩解疼痛的口服鴉片類藥物，常用於癌症疼痛控制，但伴隨便秘、噁心嘔吐、頭暈、嗜睡、食慾不振等副作用，並具有高度成癮性。幸好經過緊急治療，錢斯的症狀獲得減緩，第二天就能跟主人回家，然而卻因此永久失明。

醫生表示，狗狗吃進這類鴉片藥物的情形很常見，但多發生於狗狗誤食主人家裡的藥罐，但伯恩斯說她家沒人在服用這種藥物，推估應該是在散步途中吃到，但她對於在哪個地點誤食毫無頭緒。

伯恩斯很慶幸能夠緊急送醫救回愛犬一命，她在臉書寫下事件始末，希望提醒社區注意藥物被亂丟的情形。幸好還有另一個好消息，錢斯最近在做進一步檢查，醫生發現牠的視網膜還有些微反應，顯示可能沒有完全失明。

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