長毛貓成年後大崩壞　飼主曬3年對比照：軟萌小天使變邪惡老巫婆

俗話說女大十八變，有些寵物兒時和長大的模樣也差距甚大。一名飼主分享家裡的貓咪幼貓時期和長大張牙舞爪的模樣，令網友驚嘆。



一名日本飼主養了一隻6歲的挪威森林貓Tabi（タビ），他在Twitter貼出愛貓的成長史，左邊的幼貓被抱在懷裡，睜著圓滾滾的大眼睛無邪仰望飼主，看起來就像絨毛玩具一樣惹人憐愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼長毛貓3年前後對比照令人驚嘆▼▼▼

+ 16

但畫風一轉，到了Tabi 3歲時，已經長成一隻成貓，除了體型變大毛髮變長以外，原本純真的臉龐瞬間走鐘，瞇著邪惡的雙眼，露出尖牙和揮舞利爪，瞬間「妖魔化」成了一個老巫婆。飼主表示這就是Tabi真實的成長過程，信不信由你，網友笑翻直呼：「第二張的殺傷力太強了，怎會變成這樣」。

不過飼主隨後解釋，這是Tabi在打哈欠時剛好被捕捉到的瞬間，對比兒時的天使模樣非常具有衝擊性。該飼主至今仍持續在推特分享Tabi的日常，以及家裡另一隻挪威森林貓哥哥Tebu（テブ），雖然Tabi有時會擺臭臉，但平常是一隻優雅又仙氣十足的長毛貓貓。

延伸閱讀：日本｜主人打疫苗不舒服整天躺床 西伯利亞貓貼心行為讓他超感動

+ 15

延伸閱讀：

秋田犬燒烤店前翻肚耍賴「買一串就好嘛！」才走兩步又躺了長髮妹崩潰

今晚給自己加菜！胖虎斑叼戰利品鮮魚「驕傲抬頭跳小碎步」一路遊行炫耀

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】