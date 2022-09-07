網傳女子吸貓後導致肺部真菌感染　肺部粘液帶毛　標題聳人聽聞

前天夜裏，我媽發消息，讓我把我所有的貓全部送養。



啥？女子擼貓導致肺葉切除？連肺部沖洗出來的粘液都帶毛？！

嚇得我擼貓的手都在顫抖，但看完這個所謂的「科普視頻」，我的恐慌變成了滿腔的怒火。

這都2022年了，還有人一出事就讓小貓咪背鍋？對不起，我真是笑了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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01-「這羣人，又有理由扔貓了。」

這，是一條名為#女孩過度擼貓致肺部感染#的熱搜。

8月10日，河南鄭州的一位女子胸悶咳嗽，高燒不退，險些昏迷。

醫生發現，該女子的肺部有大片的病灶陰影，最終診斷為「肺部真菌感染」，進行了肺葉切除手術。

據女子描述，她最近剛綁架了一隻小流浪回家，非常喜歡抱着貓玩。

醫生判斷，她的肺部感染是真菌引發的，並沒有肯定是擼貓引起的這一説法，但新聞對醫生的話進行了惡意剪輯。

只留下了一句「間接地觸發了她肺部真菌的感染」，前言不搭後語。

但就是這樣一條沒有得到證實的新聞，竟以一個十分篤定的標題——#女孩過度擼貓致肺部感染#，出現在了大眾視野。

在醫生的嘴裏，只是可能，到媒體嘴裏，卻變成了擼貓後實錘。

很明顯，這就是大寫的偷換概念。女子在得肺部感染之前擼過貓，即女子擼貓得了肺部感染。

假如，一個人在感冒之前喝過水，即斷定，人喝水會引發感冒。看看類比想一下，這能是一碼事嗎？

身為新聞工作者，你明知道這種聳人聽聞的標題，和模稜兩可的內容，會帶來怎樣惡劣的影響，卻又偏偏為了流量毫無底線。

這個不實標題，已經引起了很多人對家貓和流浪貓的恐慌。

有的人因此不敢再養貓，思考家裏的貓該怎麼辦。甚至有些過激的人大放厥詞：「我想殺死所有貓。」除了這些，有很多缺乏養貓認知的羣體，輕信了這條「虛假標題」。

他們會將文章轉發給自己的家人，無意中將傷害二次傳播，進一步緊縮貓咪的生存空間。

不得不説，在這年頭，仇視伴侶寵物還真變成了一股子正氣，什麼事情只要個貓沾邊，彷彿就打開了流量密碼。

辱罵的聲音層出不窮，但你要判一個人死刑，總是要有原因的吧，為什麼到了貓咪這裏，就如此模稜兩可？

可能大家不瞭解，肺部的真菌感染，跟貓真的半點關係都沒有！

02-「想把貓毛吸進肺裏？你得帶點兒運氣。」

謠言粉碎一：女子愛擼貓，肺部沖洗出來的粘液都帶毛。

想把貓毛吸進肺裏？你可真小看你自己的身體啊！

首先，咱們的鼻毛可以擋住90%以上大於10微米的顆粒物，而貓毛的直徑在20-60微米，絕大部分貓毛都會被鼻毛阻擋在外。

如果有漏網之魚被鼻子吸入，還會觸發神經的保護機制，打個噴嚏就出去了。

其次，退一萬步來講，就算有那麼萬里挑一的貓毛走到了你的肺部附近也沒用，因為貓毛的直徑的肺細支氣管的20-120倍！

用麻繩穿繡花針，虧你想得出來！

而女子切除肺葉上的毛髮，大概率是真菌感染後，真菌繁殖生長的絨毛。長毛的饅頭大家都見過吧？不理解的朋友大家可以帶入一下，它和貓毛有一點相像之處嗎？！

揣着明白裝糊塗，身為媒體能不能有點良心！

謠言粉碎二：女子肺部真菌感染是吸貓導致的。

首先，醫生説的是「間接導致」，並沒有直接確認是貓咪造成的。

什麼是間接？簡單來説，貓咪並沒有感染這種真菌，它可能只是這個真菌的攜帶者。也許是周圍的環境本身就存在這種真菌，附着到了貓咪的身上，這才使得女子患有這種疾病。

就算不是因為吸貓，很有可能也會通過在這個環境內的其他動作，感染上相同的疾病，比如吃飯、喝水等。

歸根結底，還是自己的問題，跟貓沒有半毛錢關係。

並且，該女子養的貓咪，還是剛撿回家的小流浪，洗沒洗澡都不知道，更別説驅蟲疫苗了。

在這種情況下吸貓，妹妹，你很可憐，但確實也不怪貓啊......

所以説啊，如果你想通過吸貓把貓毛吸進肺裏，並且成功染上肺部真菌感染，它除了需要滿足多重必要條件外，多多少少還得帶點兒運氣。

否則，人是幾乎不會因為吸貓患病的！聽懂了嗎？我尊敬的媒體人？大家都是受害者，何必起這樣的標題去膈應人呢？

人在其他途徑接觸真菌感染的可能性，可比擼貓大多了，什麼都不提，就提擼貓，你真是掌握了流量密碼呀！

説實話，看到這個熱搜的時候，我的心都涼了一截。還記得之前的恙蟲病、新冠、鸚鵡熱、睫毛蟎蟲......再加上這次的肺部感染。所有的罪名，都交給貓，所有的利益，都交給媒體人。

這次是以肺部感染為名給貓咪扣帽子，下次呢？他們造謠的成本那麼低，我們闢謠卻要寫幾千字的文章，不是怕累，但又有多少人能看進心裏去呢......

流浪貓生存的處境本就愈發艱難，請不要再壓縮牠們的生存空間了，也不要在讓更多的家貓流浪了！

一切的一切，都是人類最自私的慾望導致的。做媒體的人，你要有心啊......

把這篇文章擴散出去，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿，別再讓他們繼續扔貓了！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】