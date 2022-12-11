日本三隻家貓搶穿罐裝啤酒紙箱影片爆紅　可愛模樣惹貓奴熱議

貓咪相當喜歡紙箱，不過最近又有新東西成為喵星人新寵。最近一段療癒的影片在網路上爆紅，一隻非常喜歡紙箱的貓咪最近有個新寵，非常喜歡鑽進罐裝啤酒紙箱裡面，另外兩隻貓也有樣學樣一起鑽進啤酒紙箱，可愛的模樣掀起不少貓奴熱議。



網友「mugumogu」家中飼養三隻貓，一隻是15歲的「小丸(Maru)」，另外兩隻則是後來飼主新收編的貓咪名叫「小花(Hana)」與「米粒(Miri)」。身為老大的小丸和一般貓咪一樣相當喜歡待在紙箱內，但牠有個特殊癖好就是特別喜歡罐裝啤酒的紙箱，常常把它當小背心「穿在身上」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼三隻貓咪都愛穿啤酒紙箱～▼▼▼

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本來一開始只有小丸喜歡穿啤酒紙箱衣，結果沒想到小花跟米粒也開始模仿貓老大的行為，某天貓奴又給小丸一匹新的啤酒紙箱，小花跟米粒竟然也跑過來鑽進去，三隻貓咪一起穿著啤酒紙箱蹲在地上休息的模樣相當療癒，整個過程也被貓奴拍成影片上傳到社交網站上。

影片曝光後吸引不少網友留言，網友也曬出自家貓咪喜歡穿啤酒紙箱的照片，表示「我家貓咪也喜歡鑽進啤酒紙箱」、「可能這種罐裝啤酒紙箱很軟，但又有瓦楞紙的味道所以深受貓咪喜歡吧」、「三隻貓咪可以考慮幫啤酒接業配文了」、「都穿一樣的衣服好可愛」。

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