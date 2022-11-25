家中貓主子愛你嗎？　7個愛的表現行為　實證高冷貓咪其實很愛你

主子平時看起來很高冷，但其實他很愛你喔！主子蹭你、直立尾巴靠近你、對你眨眼…等等，都是愛你的表現欸！快來看還有哪些～還有哪些貓咪愛的表現，我們一起來看！



貓咪愛你的 7 大表現！

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貓咪愛你的表現 1 - 尾巴直立靠近你

貓咪尾巴向上舉，代表開心、自信。只有在喜歡、信任的對象前，才會這樣降低防備喔。

貓咪愛你的表現 2 — 用頭頂你

貓咪透過磨蹭留下自己的氣味，是在宣示主權，也是親暱的愛的表現喔！

貓咪愛你的表現 3 — 緩慢眨眼

在充滿危險的野外，貓咪是不會隨意閉眼的。所以放下戒心對你緩慢眨眼，就是愛的意思喔！

貓咪愛你的表現 4 — 用前腳踩你

當貓咪覺得你像媽媽，很有安全感時，就會踏踏你，代表對你的喜歡與依賴。

貓咪愛你的表現 5 — 送禮物給你

貓咪怕你餓，所以親自打獵給你，代表你很重要、想照顧你！

貓咪愛你的表現 6 — 露肚肚

貓咪警戒心高，露肚肚代表非常放鬆，也是傳達友好、信賴的意思喔！

貓咪愛你的表現 7 — 窩在你身上睡覺

貓咪警戒心很高，睡覺時一定會選讓自己最安心的地方。所以睡在你身上，代表很愛你喔！

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