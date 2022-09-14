如何減輕帶貓看診焦慮？　日常準備最重要　緩解貓咪情緒可這樣做

貓咪外出看診總是好緊張？不斷嚎叫、哈氣甚至出現攻擊性？其實貓咪外出要做好充足準備，外出前、外出籠及直到返家都有許多細節要注意，減輕看診焦慮才能保護貓咪、飼主及獸醫安全。



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本篇內容節錄自 劉子華的貓語生活 包含：



．貓咪外出前日常練習

．貓咪外出籠挑選

．貓咪外出看診準備

．貓咪返家準備

．貓咪鎮靜簡介



▼▼▼減輕帶貓看診焦慮的技巧你要知▼▼▼

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貓奴是否曾有這些經驗？

「想帶貓咪出門時，發現聰明的牠已經躲起來，還躲在很難抓到的地方…」

「想把貓咪放進外出籠，卻遭遇頑強抵抗…」

「貓咪做檢查、抽血時抗拒尖叫，聽了好不忍心，甚至需要被鎮靜才能繼續…」

這些是許多飼主遇過的問題，最怕貓咪因為緊張而產生攻擊行為，造成有人受傷，獸醫總是免不了會有這樣的經驗…

就診的種種困難，也可能降低飼主帶貓咪看醫生的意願，這就表示貓咪生病時可能沒辦法得到適當的照顧，或因此延誤治療最佳時機，造成貓咪不必要的痛苦。

減少貓咪外出壓力—日常準備很重要

其實平常就可以開始讓貓咪習慣外出籠及簡單檢查，之後就不會在需要外出看醫生時，被突如其來的籠子、動作嚇到，以下三步驟有助於減少貓咪外出壓力：

Step 1. 學會辨識貓咪緊張情緒

首先要了解貓咪害怕、緊張時會有什麼反應？特別是行為 「初期」表徵，能幫助飼主快速了解貓咪當下的情緒，或在甚麼情況下容易緊張。

Step 2. 讓貓咪習慣檢查操作

平時在家可以玩「醫生檢查」遊戲，例如：檢查耳朵、肉墊、把爪子推出來、打開嘴巴看牙齒等，建議搭配零食或貓草作為獎勵，也可以把小零食塞進嘴巴深處模擬餵藥。

【注意】這些練習必須循序漸進，不急著一步到位。可以拆解成幾個步驟、分成好幾天進行，確認貓咪接受這個動作幾次後再執行下一個。

Step 3. 讓貓咪習慣外出籠

平常把外出籠放在家中角落，讓貓咪自由進出，並且增加「進籠子」與「好的事情」之間的連結，例如：零食、罐罐放在裡面吃，或進籠子帶出門去公園晃晃、看小鳥等。

也可以預演就醫—帶去醫院，讓貓咪習慣周圍有陌生人跟其他貓咪，並當貓咪有良好互動、表現時用零食獎勵，強化外出就醫好的印象。 移動過程中可以使用大毛巾或外套整個蓋住，避免突然經過的人、車、狗狗造成驚嚇。籠子裡也可以放有熟悉氣味的墊子、玩具、衣物等。

「除了練習貓咪外出，好的外出籠也很重要，確保貓咪安全並方便獸醫看診！」

好的貓咪外出籠具備以下特點：

1. 有適當的隱蔽性提供貓咪外出安全感

2. 外籠「屋頂」可以打開方便溫柔地抱貓咪出來或直接在裡面做檢查

3. 通風透氣對於扁臉或有心肺問題的貓咪特別重要

貓咪外出籠應避免：

1.使用布袋等，沒有穩當站立的平面

2.不夠牢固，可能被貓咪從裡面輕易打開、逃脫的

3.使用大面積透明的款式

避免貓咪看醫生緊張—就診準備

貓咪看醫生很緊張？看診時飼主可以做好準備，減少貓咪緊張的時間。

1. 提前預約

盡量選擇約診制的動物醫院，減少排隊等待時間，也因為約診先規劃好充足時間，獸醫才能好好的診治每個病患。

2. 減少緊張氣氛

提前跟獸醫說貓咪的個性，獸醫就會特地放慢動作（慢慢來，比較快！）或先準備好零食或玩具讓牠不那麼緊張。

【獸醫溫馨小提醒】很重要的一點是，家長自己也要保持冷靜，不能表現出緊張或焦躁的樣子，動物都能夠感受到我們的情緒，你越緊張，貓咪也越緊張唷！

重新加入其他貓咪—回家前準備

從醫院回家的貓咪可能有帶著包紮、伊麗莎白項圈或殘留醫院的味道，讓家中其他的貓咪暫時不認得牠了，因此表現出哈氣或攻擊等不友善行為。

可以透過以下方法幫助貓咪重新適應環境：

1. 在家中跟提籠都噴上費洛蒙【注意】噴完半小時後才可讓貓進提籠 ，可在貓咪離開籠子檢查時提前噴灑

2. 回家後，先把貓放在獨立空間至少24小時，再與其他貓咪接觸

3. 把家中其他貓也一起帶去醫院陪伴

以上方法貓咪還是不夠冷靜

如果嘗試了以上方法，還是無法有效舒緩貓咪看醫生緊張的情緒，但又需要立即檢查、治療時，就會考慮使用鎮靜藥物。

給予貓咪鎮靜藥物

鎮靜藥物能減少動物對外來刺激的反應，舒緩躁動不安的情緒。主要目的是為了讓貓咪感到比較輕鬆，並且讓飼主、工作人員免於傷害。

「鎮靜」跟「麻醉」不同，被麻醉會完全失去知覺跟意識；鎮靜則不會。

鎮靜也有助於氣喘或氣管塌陷發病時，減少身體組織的耗氧量。當然鎮靜也有風險及副作用，所以獸醫師會根據貓咪個別情況選定最適合的鎮靜藥物種類，在效果及副作用之間取得平衡。

鎮靜以外的選擇

其實即便不使用鎮靜藥物，也有能讓貓咪配合檢查的一般藥物，例如：gabapentin ，是一種口服的止痛藥，原用來舒緩神經痛、輔助控制癲癇，但副作用就是嗜睡。

美國獸醫學校UC Davis以研究測試貓咪來就診時，使用 gabapentin 的輔助效果。研究顯示服用 gabapentin 的貓咪在交通及檢查過程中的壓力指數都顯著較低；副作用可能有共濟失調、流口水及嘔吐等，但都在數小時內恢復正常，出現比例約為30%（依個人經驗其實很少發生）。

在台北貓醫院工作時，在環境、同事的 “貓友善技巧“ 及家長用心之下，遇到就診障礙頻率已經少很多了。希望大家願意花時間努力卸下貓咪心防，避免或是修補貓咪看醫生的負面印象。不要因為覺得帶貓咪看醫生很困難，就犧牲了牠們就醫治療的機會！

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