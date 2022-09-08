貓奴必睇｜3大逗貓秘訣　觀察狀態最重要　DIY 貓玩具簡單易做

陪貓主子玩逗貓棒是貓奴們最基礎的陪伴日常，但是必須讓貓咪積極地投入遊戲，才算是滿⾜他們的狩獵慾望喔！常有毛爸媽提問貓咪不玩玩具怎麼辦？ 其實從貓咪玩具的選擇、遊戲時間及逗貓方式，都可能會影響貓咪狩獵的意願喔～



貓咪玩具怎麼挑選？ 怎麼逗貓才正確？ 汪喵特別邀請 專業寵物訓練師 單熙汝老師 來分享貓奴必修的逗貓大法！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

內容快速瀏覽：

．貓咪玩具怎麼選？

．正確逗貓３大秘訣

．貓咪玩具 DIY 自己做！



▼▼▼逗貓秘訣及自製貓玩具指南▼▼▼

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貓奴必修課！ 貓咪玩具怎麼選？

任何年紀的貓咪都天生就具有狩獵的需求，即使是衣食無缺的家貓，也需要透過追捕獵物（遊戲）的方式來紓壓或是增加自信心喔！ 但是市面上的貓咪玩具百百種，究竟如何選擇才是最適合自家貓咪的呢？

以下先將貓咪玩具依照遊戲對象分為３大類：

1）貓咪自己玩的玩具

例如：貓草玩具、毛氈球，甚至是毛爸媽眼中的小垃圾等等。

你一定看過貓咪用手（前爪）撥弄家中物品的畫面，其實那是貓咪在試探這些物品的行為，看看他們會不會逃跑？ 有沒有生命？ 這些其實都是貓咪自發性的遊戲行為喔～

2） 與毛爸媽一起玩的玩具

例如：逗貓棒、拋接玩具等等。

通常類似釣竿的逗貓棒對貓咪來說最具吸引力，因為可以模擬在地爬行或在空中飛躍的獵物，逗貓棒前端無論是羽毛、娃娃、緞帶或是麻繩，都可以依照貓咪的喜好做更換唷！

3） 與其他貓一起玩的玩具

例如：益智玩具、貓跳台或貓隧道等等。

多貓家庭可以準備充足的零食、獎勵品給貓咪們，讓每隻貓咪都有「獲獎」的機會，減少貓咪因競爭產生衝突，也增加之後還會想玩的慾望。

不是貓咪不愛玩，是你不會逗！ 正確逗貓3大秘訣

讓貓咪開⼼遊戲、打獵的３大元素就是 活躍的狀態、可埋伏的地形以及會逃跑的獵物。 貓咪打獵就像是場叢林戰，就像我們玩漆彈遊戲⼀樣，需要埋伏、突擊＆追蹤逃亡的獵物。

1）活躍的狀態

貓咪⼀天當中花最多時間在睡覺，其次就是理⽑＆四處遊走，真正聚精會神的打獵時間只有短短幾⼗分鐘，是屬於短時間爆發的⼀項活動。

毛爸媽可以先觀察貓咪作息循環的時間，在貓咪睡醒、伸懶腰或磨爪後，接下來就是比較願意互動、遊戲打獵的時間囉～ 此刻拿出逗貓棒就會是貓咪願意積極互動的時刻，遊戲起來也會事半功倍喔！

2）可埋伏的地形

對貓咪來說，平面、垂直面、雜物堆或各種障礙物，在他們眼中都叫做「地形變化」。 貓咪在野外會靜悄悄地壓低⾝體、躲在草叢中，看準時機後再突然衝向獵物撲抓，因此貓咪狩獵時也需要⼀個合適的狩獵場，可埋伏的地形同時也是供獵物躲藏的地點。

當貓咪缺少可埋伏的地點時，狩獵的慾望就會降低，其實布置地點並不難，日常生活中的貓抓板、紙袋或雨傘，都是設置地形的好幫⼿唷！ 可以讓家中平坦的環境多⼀些供貓咪藏⾝的障礙物，他們會在你佈置的遊樂園中玩得更盡興、毛爸媽逗貓也會變得更加輕鬆喔～

3）逃跑的獵物

雖然我們無法提供貓咪活⽣⽣的獵物，但絕對可以模擬出栩栩如⽣的假獵物，或是引起貓咪狩獵本能的⼩物品，只要毛爸媽模仿出獵物被捕時的精隨，相信貓咪們就會更愛和你玩遊戲囉～

獵物大小

通常獵物的體積要比貓咪⼿掌⼩一些，例如：小紙團、小毛氈球等，體積較⼤的物品可能會被貓咪視為「獵⼈」，就不是獵物囉～

獵物移動方向

玩具移動的⽅向必須是遠離貓咪視線，像是快要追不到的⾞尾燈，⽽不是朝著貓咪的⾝體靠近或是直接放到他們眼前，這樣貓咪才會將玩具視為逃跑的獵物喔！

獵物被捕反應

待貓咪抓到逗貓棒後，必須『等待』貓咪主動放⼿或鬆⼝，毛爸媽再重新揮動逗貓棒。 記得不要和貓咪拉扯獵物，否則貓咪會因為一直抓不到⽽產生挫敗感、不想再玩獵捕遊戲唷～

※ 建議不要使用髮圈或橡皮筋逗貓，避免貓咪認為它們是可以被狩獵玩具，也要注意緞帶、細繩類的物品容易有誤食或受傷的危險。

貓咪玩具 DIY 自己做！ 隨手可得的好物再利⽤

貓咪的標準狩獵⽅式之⼀就是⽤⼿（前爪）玩弄獵物及食物，毛爸媽若想對付精力充沛的貓咪，平時就安排貓咪們能夠⾃⼰動⼿、動腦的玩具是很重要的喔！

一定要花錢買益智玩具嗎？ 其實不用！

日常⽣活中就有許多可重複利用的好物，例如：紙盒、紙捲、雞蛋紙盤等各式紙類包裝，做一些小改造再結合零食，就成為簡易版的貓咪益智玩具囉～

紙盒、紙捲

將紙盒依照罐罐的底部大小畫圓、挖洞，衛生紙紙捲則可以黏成紙筒金字塔，放入小零食或小玩具，洞⼝要選擇貓咪無法用嘴巴直接吃到，但伸⼿可以碰到食物的大小，貓咪會主動想伸⼿挖挖看、邊吃邊玩～

雞蛋紙盤

若家裡有裝雞蛋的紙盤也先別急著丟～可以放一些小零食或飼料在蛋盤凹槽處，讓貓咪邊撈邊玩，是個現成的益智玩具唷！

這些不同形狀、⼤⼩的包裝，剛好提供貓咪們不同難度的變化，也可以隨時丟棄或更新，即使毛爸媽平時比較忙碌或不常在家，貓咪們也能找點事情做，自己開心地玩耍唷～

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】