貓奴必學｜不同貓叫聲代表甚麼意思？　貓語翻譯了解主子內心世界

喵喵喵～～～！ 貓咪一直喵喵叫到底想說甚麼？ 如果貓咪一直凹嗚叫，可能是想要奴才幫忙做某些事喔！怎麼知道貓叫聲是甚麼意思呢？



趕快往下滑，一起來看看貓叫聲翻譯蒟蒻！ （記得開聲音聽喔～）►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓叫聲是代表甚麼意思？▼▼▼

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第一種貓叫聲 ： 喵～～凹～嗚～（中長音）

當貓咪發出「喵～～凹～嗚～」的 貓叫聲 時，就是貓咪在表達需求或是發牢騷喔～

翻譯成人類的語言可能會是：「理我一下啦！」、「肚子餓了～我要吃飯！」、「快陪我玩！」等等，相信奴才們都很熟悉這種貓叫聲，可以依照貓咪所在的位置推測他們想表達甚麼喔！

例如：

在碗旁邊 → 想吃飯

在房門前 → 想開門

莫名的叫 → 求關注、想玩耍



第二種貓叫聲 ： 喵！凹！（短音）

當聽到「喵！凹！」的貓叫聲時，就是在回應奴才們或是在和你打招呼的意思唷～

翻譯成人類的語言就是：「哈囉！」、「我在這！」、「嗯嗯！知道了！」等等的意思。

第三種貓叫聲 ： 喵、喵～（無聲氣音）

當奴才聽到「喵、喵～」（無聲氣音）時，就是貓咪正在跟毛爸媽撒嬌啦～

翻譯成人類的語言就是：「你是我媽媽！」、「我好喜歡你喔～」、「我好想你耶～」，可以仔細聽聽看，相信毛爸媽們聽到都能消除煩惱、開心一整天！

第四種貓叫聲： 哈 —— 嘶 ——！

當奴才聽到「哈——嘶——」的貓叫聲時，就是貓咪正在發出警告訊息！

翻譯成人類的語言就是：「走開！離我遠一點！」、「這是哪裡？好可怕！」、「你是誰！？我不認識你！」等等，通常會出現在看到陌生的人或動物，甚至到陌生環境時，貓咪內心害怕、有點不安的時候。

第五種貓叫聲： 喵 —— 嗚 ——！

「喵——嗚——！」聽到這種貓叫聲就要小心囉～ 這是貓咪即將發動攻擊的警告聲！

翻譯成人類的語言會是：「我要揍你了！」、「我真的會咬你喔！」等等，這種時候還是乖乖地離開現場、離貓主子遠一點吧～

第六種貓叫聲 ： 喵～～凹凹～～～！（大聲尖叫）

當聽到「喵～凹凹～～～！」（大聲尖叫）時，就是貓咪受到驚嚇、非常害怕的表現喔！

翻譯成人類的語言就是：「救命啊！！！」、「啊啊！！好可怕！！！」、「不要啊～～」的求救訊號。

貓咪呼吸好大聲？ 是舒服的貓咪呼嚕聲！

貓咪在極度放鬆、舒服、安心的時候，橫膈膜會推動氣而發出「呼嚕嚕」的共鳴聲。貓咪如果在呼嚕時同時想要喵喵叫，就會出現很像小恐龍的咯咯聲喔～毛爸媽千萬別被小恐龍嚇到啦～

貓咪叫聲是彼此溝通的方式，了解貓咪在說甚麼，才能滿足貓咪的需求喔！ 奴才們都學會了嗎？

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】