貓狗大便臭的五大原因及改善方法　長期不改善可能是身體出了狀況

撰文：汪喵星球
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毛孩的大便好臭呀！相信身為御用剷屎官的毛爸媽們都曾有這樣的感嘆，其實由於犬貓的主食是高蛋白質的肉類，便便本來就會比其他雜食性動物還臭。但若貓狗便便與平常相較起來有明顯型態或是氣味上的差異，可能就要特別注意了。

本篇專欄要告訴你貓狗大便很臭的五大原因與改善方法，一起來看看吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓狗大便臭的五大原因及改善方法▼▼▼

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便便臭的五大原因

一）飲食

貓咪跟狗狗都是天生的肉食狩獵者，因為碳水化合物的代謝效率較其他雜食性動物差，他們需要以高蛋白的肉類作為主要的營養來源。若毛孩攝取過多的碳水化合物，除了代謝問題導致的肥胖外，也可能會讓便便的量變多、變臭喔！

除此之外，特定的敏感成分或是維他命補給品也可能會讓毛孩的便便異常，毛爸媽可以透過排除飲食的方式，在一段特定的時間內排除一種特定的食物成分，並觀察毛孩身體與便便的狀況，來確認是否有敏感原存在呦！

二）消化問題

若毛孩不小心吃了不乾淨的食物，讓沙門氏菌或大腸桿菌等壞菌入侵消化道，就可能有發炎或拉肚子的情形發生，這些消化問題也就自然反應在便便的臭味上。另外，有許多消化不良的問題是由於腸道內的好壞菌失衡導致的，毛爸媽可以適時的的為毛孩補充益生菌或排毛粉，增進腸胃的蠕動，也能讓便便在身體裡停留而產生的臭味降低喔！

三）藥物及賀爾蒙改變

部分止痛藥與會影響賀爾蒙的用藥可能導致毛孩的體內平衡改變，進而讓便便的味道變臭，毛孩若有在使用處方藥，可以將異常的狀況記錄下來並諮詢獸醫師的意見呦！

四）肛門腺發炎

肛門腺是位於犬貓肛門附近的腺體，除了協助排便外，也是犬貓互相辨識的依據，對於狗狗貓貓這種重視地盤的動物來說特別重要。當肛門腺發生堵塞或發炎，分泌物可能會使便便更黏稠並帶有異味。狗狗在肛門腺發炎時，會有頻繁摩擦屁屁的行為，而貓咪的症狀比狗狗還不明顯，毛爸媽可以觀察毛孩是否頻繁的舔舐肛門周圍與便便的狀態，並尋求專業治療。

五）寄生蟲與其他疾病

許多腸道寄生蟲如梨形鞭毛蟲、毛滴蟲等都有可能讓毛孩的便便有異常的臭味，通常會伴隨著腸炎與下痢等症狀，毛爸媽們可以觀察毛孩的便便中是否有蟲，或是透過寄生蟲篩檢來確認毛孩是否成為了寄生蟲的宿主。

除了上述的原因外，飲食、壓力、細菌與病毒等多種因素所引起的疾病都有可能導致毛孩便便異常，如結腸炎、胰腺炎等。這些疾病通常都伴隨著下痢等的症狀，並且需要接受治療才能痊癒，毛爸媽們可以請獸醫協助診斷呦！

改善臭便便的方法

一）居家環境清潔與除臭

若剷屎官們在上工時總是覺得惡臭難當，可以嘗試將貓砂盆移動至較為通風的地點，並且通過早晚清理及一至兩周的定期沖洗，除了降低臭味外，也能讓毛孩有個衛生又舒適的如廁環境。同時，毛爸媽們也可以使用無刺激性的汪喵除臭抗菌噴霧，直接將臭味分子包覆分解，是消除臭味的好選擇！

二）飲食

在飲食方面，除了上述的避免餵食毛孩敏感的食物成分，也可以給毛孩高含肉量且安全的生食餐，降低碳水化合物的攝取與食物停留在體內的時間，不僅能讓消化代謝更有效率，也能有效減少便便的量與臭味呦！

三）定期的檢查與驅蟲

毛孩們的便便是腸胃健康狀況最直接警訊，由於會造成便便異臭的原因有許多種，在察覺異狀後盡快尋求獸醫的協助才是上策。毛爸媽也能在定期健康檢查為毛孩們加入糞便寄生蟲篩檢與驅蟲，以較少出門、屋內為主要生活環境的貓咪而言，建議每半年到一年驅蟲一次，若是常出門狗狗，則建議每三個月到每半年需要驅蟲一次，將治病因子拒於門外呦！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】

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